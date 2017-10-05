﻿المنتخب الأمريكي يستضيف نظيره البنمي اليوم في مباراة فاصلة على حلم المونديال

واشنطن – د ب أ: بعدما حجز المنتخب المكسيكي بطاقة التأهل الأولى، اشتعل الصراع بين منتخبات كوستاريكا وبنما والولايات المتحدة وهندوراس على البطاقتين الأخريين للتأهل المباشر من تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ولا تزال الفرصة سانحة أيضا أمام المنتخب الترينيدادي للمنافسة على المركز الرابع في جدول الدور الأخير من تصفيات كونكاكاف والعبور إلى النهائيات من خلال الدور الفاصل مع الفائز من الملحق الآسيوي.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في تصفيات كونكاكاف إلى المونديال مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الرابع الدور الفاصل أمام الفائز في الملحق الآسيوي.

وتأهل المنتخب المكسيكي إلى النهائيات بالفعل بغض النظر عن نتيجة مباراتي الفريق في الجولتين الأخيرتين من هذا الدور بالتصفيات واللتين تقامان غدا الجمعة ويوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر المنتخب المكسيكي جدول التصفيات برصيد 18 مقابل 15 نقطة للمنتخب الكوستاريكي الذي يبدو على أعتاب التأهل بالفعل عندما يستضيف منتخب هندوراس في الجولة قبل الأخيرة من هذا الدور بالتصفيات.

ويحتل المنتخب البنمي المركز الثالث في جدول التصفيات برصيد عشر نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام منتخبي الولايات المتحدة وهندوراس.

ومع اقتصار الفارق بين المنتخبات الثلاثة (بنما والولايات المتحدة وهندوراس) على نقطة واحدة، سيكون عدم تأهل أحد هذه المنتخبات الثلاثة إلى النهائيات أمرا حتميا في حين سيحجز أحدهم على الأقل بطاقة تأهل مباشر إلى النهائيات كما ستكون الفرصة سانحة أمام منتخب آخر منهم للعبور إلى النهائيات عبر الدور الفاصل مع الفائز من الملحق الآسيوي.

ويبدو طريق المنتخب الأمريكي هو الأسهل من بين هذه المنتخبات الثلاثة لشق طريقه نحو النهائيات حيث يستضيف نظيره البنمي اليوم في مواجهة تبدو حاسمة إلى حد كبير في أورلاندو بولاية فلوريدا ثم يحل ضيفا على المنتخب الترينيدادي صاحب المركز الأخير في جدول التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المقابل، تبدو فرص المنتخب البنمي أكثر صعوبة حيث يخوض المباراة خارج ملعبه أمام نظيره الأمريكي ثم يستضيف المنتخب الكوستاريكي العنيد في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لمنتخب هندوراس الذي يحل ضيفا على نظيره الكوستاريكي اليوم ثم يستضيف المنتخب المكسيكي القوي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج المنتخب البنمي إلى الفوز على مضيفه الأمريكي اليوم من أجل التأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه بينما سيكون فوز المنتخب الأمريكي بمثابة إنعاش لآمال الفريق في التأهل من خلال مباريات الجولة الأخيرة بالتصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

وأعرب بروس آرينا المدير الفني للمنتخب الأمريكي عن اعتقاده بأن المنتخب البنمي سيخوض المباراة بقوة هائلة.وقال :«علينا أن نتعامل بحنكة مع هذه المباراة وأن نهاجم بشراسة ونحاول تسجيل هدف للضغط على بنما».

وفي مباراتين أخريين اليوم بفي الجولة قبل الأخيرة، يستضيف المنتخب المكسيكي نظيره الترينيدادي ويلتقي المنتخب الكوستاريكي منتخب هندوراس.