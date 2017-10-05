﻿ المنتخب الإيطالي يتطلع لتأمين مشاركته في الملحق الأوروبي للمجموعة السابعة في التصفيات

روما ـ د ب أ: مع إدراكه أن الطريق المنطقي المتاح أمامه الآن لبلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا هو خوض الملحق الأوروبي الفاصل، يسعى المنتخب الإيطالي لكرة القدم إلى تحقيق انتصارين مقنعين في الجولتين الأخيرتين من التصفيات ليضمن الوجود ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع في التصفيات.

ولكن الإصابات تبدو شبحا يهدد المنتخب الإيطالي (الآزوري) في مباراتيه الباقيتين في المجموعة السابعة بالتصفيات أمام منتخبي مقدونيا اليوم وألبانيا يوم الاثنين المقبل.

ويتصدر المنتخب الأسباني المجموعة برصيد 22 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام الآزوري بعد الفوز عليه 3 / صفر في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.

ويحتاج الآزوري لنقطة واحدة من مباراته المرتقبة اليوم أمام ضيفه المقدوني في تورينو أو مباراته أمام مضيفه الألباني يوم الاثنين المقبل ليضمن الفريق المركز الثاني أملا في العبور للنهائيات عبر الملحق الأوروبي الفاصل في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

ويحتل المنتخب الألباني المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 نقطة وبفارق ست نقاط خلف الآزوري ليظل له أمل ضعيف للغاية في المنافسة على المركز الثاني على الأقل من الناحية النظرية.

ويقترب الماتادور الأسباني، الذي يلتقي نظيريه الألباني والإسرائيلي في الجولتين الباقيتين اليوم والاثنين المقبل، من حجز بطاقة التأهل المباشرة من هذه المجموعة إلى النهائيات وهو ما يدفع الآزوري إلى التركيز على الملحق.

ويفتقد الآزوري في هاتين المباراتين جهود لاعبي الوسط ماركو فيراتي ولورنزو بيليجريني والمخضرم دانييلي دي روسي بسبب الإصابات التي تعرضوا لها خلال مبارياتهم مع أنديتهم في الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع الحالي.

واستدعى فينتورا كلا من روبرتو جاليارديني والوجهين الجديدين برايان كريستانتي ونيكولو باريلا لتعويض غياب هؤلاء اللاعبين كما تضم قائمة الآزوري للمباراتين اللاعب سيموني فيردي دينامو فريق بولونيا الذي شارك لفترة وجيزة في مباراة للآزوري خلال آذار/مارس الماضي.

وقال فيردي: «نقطة واحدة قد تكون كافية لنخوض الملحق الفاصل… ولكننا سنخوض المباراتين بهدف الفوز في كليهما لتجرى قرعة الملحق الفاصل في 17 (تشرين أول) أكتوبر الحالي ونحن ضمن الفرق المصنفة في المقدمة بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات».

كما يفتقد فينتورا جهود أندريا بيلوتي مهاجم تورينو مما يمنح الفرصة الأولى لروبرتو إنجليسي مهاجم كييفو خاصة مع عدم استدعاء ماريو بالوتيللي وسيموني زازا رغم العروض القوية التي يقدمانها مع نيس الفرنسي وبلنسية الأسباني على الترتيب.

ولكن هذه الغيابات والخوف من الفشل لم يؤثر على ثقة بارولو الذي سجل هدفين مطلع هذا الأسبوع ليقود فريقه لاتسيو لاكتساح ساسولو 6 / 1 في الدوري الإيطالي.

وقال بارولو : «أشعر بالتفاؤل تجاه الملحق الأوروبي لأن المنتخب الإيطالي هو المنتخب الإيطالي دائما وهناك رغبة لدى جميع أعضاء الفريق في التأهل».

ولم يحقق المنتخب المقدوني سوى انتصارين في المباريات الثمانية التي خاضها بهذه المجموعة في التصفيات ولكنه كان ندا قويا للآزوري في مباراة الذهاب بينهما بهذه التصفيات والتي سجل فيها إيموبيلي هدفين ليقود الآزوري لفوز صعب 3 / 2 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت في تشرين أول/أكتوبر الماضي. ويقود جوران بانديف نجم جنوه الإيطالي هجوم المنتخب المقدوني بينما يلعب المهاجمان الآخران لهذا المنتخب وهما ألكسندر ترايكوفسكي وإيليا نيستروفسكي مع باليرمو في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.