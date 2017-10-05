﻿المغنية اللبنانية يارا تثير ضجة بسبب فكرة فيديو كليب «مسروقة»

لندن – «القدس العربي»: أثارت الفنانة اللبنانية يارا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 3 أيام فقط على إطلاقها فيديو كليب أغنيتها الجديدة «معذبني الهوى» فقد اتهم مستخدمون مخرج الفيديو كليب بسرقة فكرته من دعاية لماركة عطور شهيرة.

لكن يارا لم تعلق على الموضوع برغم أن المخرج ناصيف الريس، أوضح أن الفكرة وافقت عليها يارا وأعجبتها وهي التي طلبت تطويرها في فيديو كليبها وأطلقت ألبومها الجديد على المتاجر الرقمية في العالم كافة. وتعاونت في الألبوم الذي يضم تسع أغنيات، ثلاث باللهجة المصرية وست باللهجة اللبنانية، مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزّعين.

ويارا هو لقبها الفني واسمها الحقيقي كارلا نزيه البرقاشي، من منطقة تسمى دير الأحمر في البقاع. بدأت مشوارها الفني بمساعدة طارق أبو جودة الذي قدمها للجمهور واختار لها اسمها، وقد ظهرت في برنامج العراب أول مرة.