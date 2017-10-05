﻿في معركة «مذهلة» فهد يصطاد تمساحا

لندن – «القدس العربي»: في لحظات مذهلة استطاع فهد التغلب على تمساح. ومن خلال فيديو انتشر سريعا على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الفهد يفترس التمساح بعد 20 دقيقة من التعارك.

ووفق صحيفة «دايلي ميل» التي نشرت الفيديو والصور فإن المصور كريس برانكسيل، وثّق هذه المعركة الشرسة بدقة، ونشرها على حسابه الشخصي، حيث حقق الفيديو نسبة مشاهدات عالية لجزء من الحياة البرية ومعركة البقاء.

والتقط الفيديو على ضفاف نهر في ماتو غروسو (البرازيل) ويظهر انتظار الفهد واقفا على مرتفع ويقتنص لحظة اقتراب التمساح، ليقفز بطريقة سريعة ويغرز أنيابه في رقبته.

وكتب برانسكيل على صفحته عبر «فيسبوك»: «استطعت التقاط صور بمساحة 50 غيغا بايت، إنه منظر مطاردة أصبحت مهووسا برؤيته منذ قدومي لهذا المكان الساحر قبل 5 أعوام».