﻿«آيفون» ينقذ امرأة من رصاص «سفاح» لاس فيغاس

لندن ـ «القدس العربي»: بسبب تلفون «آيفون» نجــــت امرأة أمريكية من الموت. ففي لحظة إطلاق «سفاح» لاس فيغاس النار على المحتفلين، دخلت الرصاصة في الهاتف ولم تنل من المرأة التي نجت بأعجوبة.

ووفق صحيفــــــة «دايلي ميل» البريطـــــانـــية فإن السيدة الأمريكية، لم تمت بعد أن دخلت الرصاصة في الهاتف بدلا من جسمها.

وشهدت أمريكا «مجزرة» مروعة راح ضحيتها 60 شخصا، و527 جريحا بعد أن أطلق ستيفن بادوك النار عشوائيا من غرفته الواقعة في الطابق الـ 32 في فندق «ماندا لاي باي» على الجمهور المشارك في الحفل الموسيقي، في هجوم وصف بأنه الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة من حيث عدد الضحايا.