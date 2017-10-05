﻿«أوبر» ستوظف سائقات سعوديات

لندن ـ «القدس العربي»: بعد قرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة، يبدو أن الأمر ستستغله شركة «أوبر» فقد كشف رئيس عمليات الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بيير ديميتري، عن أن الشركة «تنوي توظيف سعوديات سائقات لسيارات الأجرة» كما أنها ستقدم «مشاوير مجانية لهن من وإلى مدارس تعليم القيادة، وذلك مشاركة منها في تمكين المرأة من قيادة السيارة».

ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، قال ديميتري، إن الشركة تمكنت من تسجيل 140 ألف شريك سعودي، وستبدأ قريبا استعداداتها وتجهيزها للخطوات المقبلة للراغبات في العمل سائقات.

وأضاف إن شركة «أوبر» ستعمل على خلق فرص اقتصادية للسعوديات من خلال تقديم فرص وظيفية لهن، مضيفا أنهم يخططون لإنشاء مراكز دعم للسائقات وســـيكون أول مركز في العاصمة الرياض.

ووفقًا لبعض التقارير العالمية فإن 80 % من عملاء الشركة في السعودية هم من الإناث، ويتوقع أن تتراجع تلك النسبة بشكل كبير عقب قرار السماح للمرأة بالقيادة.

و»أوبر» هي شركة نقل أمريكية متعددة الجنسيات على شبكة الانترنت، مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. قامت بتطوير أسواق تعمل على تطبيق أوبر الجوال، الذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب رحلة، حيث يتم توجيه سائقي أوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لتنفيذ تلك الرحلات. واعتبارا من 28 مايو/ ايار 2016 كانت خدماتها متوفرة في 449 مدينة متوزعة على أكثر من 66 بلدا حول العالم. ومنذ إطلاقها، قامت العديد من الشركات الأخرى بنسخ نموذج أوبر في أعمالها.