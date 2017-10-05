﻿تجريد ملكة جمال ميانمار من لقبها بسبب «الروهينجا»

لندن – «القدس العربي»: بــــعد انتشار فيديو لها تتهم «الروهينجا» باستمرار الاضطرابات القائمة، جُرِّدت ملكة جمال ميانمار من لقبها.

ووفق صحيفة «دايلي ميل» فإن شوي إن سي، البالغة من العمر 19 سنة لم تعد ملكة جمال بعد أن «ورطت نفسها في اتخاذ موقف عدائي من لاجئي الروهينجا، واعتبارهم بمثابة «إرهابيين».

وذكرت الصحيفة إن الفيديو الذي نشرته على صفحتها الخاصة على «فيسبوك» انتشر بسرعة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع القائمين على المسابقة بتجريدها من اللقب لأنها خالفت قواعد «الحياد» التي يجب أن تلتزم بها الملكة.

وذكرت الفتاة، في الفيديو المنتشر لها إن الروهينجا وجيشه هو مثل المتشددين من داعش وإنه يتجاوز حدوده في القتل».