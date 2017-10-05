﻿منع هيفاء وهبي نهائيا من العمل في مصر

لندن ـ «القدس العربي» : في قرار اعتبر «صادما» وشغل الأوساط الفنية، أصدرت لجنة حكماء صناعة السنيما المصرية حكمها بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من المشاركة في أي عمل فني في مصر. جاء هذا القرار بناء على الشكوى المقدمة من المنتج محمد السبكي بحق وهبي، بعد اعتذارها عن عدم استكمال تصوير فيلم «ثانية واحــــدة» وتضمن القرار إيقاف الفنانة عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل جمهورية مصر العربية، والزامها برد مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي لشركة السبكي فورسينما برودكشن مقابل ما تقاضته عن أداء دورها في فيلم « ثانية واحدة».

القرار الصادر عن اجتماع مشترك ضم لجنة الحكماء في غرفة صناعة السينما برئاسة فاروق صبري ونقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة بعد عدة جلسات تحقيق ألزم هيفاء وهبي بسداد مبلغ مليون وسبعين ألف جنيه مصري، قيمة تكاليف يومي التصوير في فيلم «ثانية واحدة» وتقرر تطبيق قرار إيقافها عن العمل فى مصر بداية من اليوم الرابع من الشهر الجاري.

وأكد القرار الرسمي أن العقوبة نهائية ولا يحق لأي طرف المطالبة بتعويضات أخرى.

ويأتي القرار في ظل استعداد وهبي، للمشاركة في بطولة فيلم «الديزل» مع الفنان محمد رمضان. وتعود تفاصيل الأزمة إلى غضب المنتج السبكي، من مشاركة وهبي ضيفة شرف في فيلم «خير وبركة» الذي عرض في عيد الأضحى الماضي، خاصةً أن فيلمه كان سيعرض في التوقيت نفسه، وهو ما تسبب في تأجيل العمل واعتذار هيفاء عن عدم المشاركة فيه.