ارتفاع عدد المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا إلى 10 منتخبات

“القدس العربي” ـ وكالات:

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا 2018، إلى عشر منتخبات بعد تأهل منتخبي ألمانيا وإنجلترا، الخميس، عن قارة أوروبا.

وسبق منتخبي ألمانيا وإنجلترا في التأهل إلى المونديال من قارة أوروبا منتخب بلجيكا بالإضافة إلى روسيا المستضيفة لفاعليات النسخة القادمة للعرس العالمي.

وتأهل عن قارة آسيا منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية، بينما تأهل المنتخب البرازيلي عن قارة أمريكا الجنوبية.

وحسم منتخب المكسيك بطاقة التأهل إلى المونديال عن قارة أمريكا الشمالية.

ولم يحسم أي منتخب في قارة إفريقيا بطاقة التأهل إلى المونديال حتى الآن.

ومازالت التصفيات جارية في القارات الخمسة وهي آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية لتحديد هوية بقية المنتخبات المتأهلة إلى البطولة العالمية.

كين وساوثغيت يشيدان بتأهل انجلترا لكأس العالم

أعرب هاري كين نجم المنتخب الانجليزي لكرة القدم عن سعادته البالغة بتأهل منتخب انجلترا لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه منتخب سلوفينيا في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال اليوم الخميس.

وقال كين، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء “إننا تأهلنا، هذا كل ما يهم. كان يتعين علينا أن نتحلى بالصبر، وبدا واضحا معاناة لاعبي المنتخب السلوفيني من الإرهاق خلال الدقائق العشر الأخيرة”.

أوضح كين “ليس من السهل القيام بعمل بطولي هذه الأيام (التأهل لكأس العالم). نحن جميعا نشعر بالسعادة. مازال أمامنا مواجهة أخيرة مع منتخب ليتوانيا يوم الأحد المقبل، إننا بحاجة للاستمرار في السير على هذا النهج ومواصل العمل الجاد”.

من جانبه، شدد جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الانجليزي، على صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه مع المنتخب السلوفيني، حيث قال “لعبنا أمام فريق لم تهتز شباكه سوى في أربع مناسبات فقط طوال التصفيات، ورأينا اليوم مدى قدراتهم الدفاعية”.

أضاف المدرب الانجليزي “لم تتسم هجماتنا بالشراسة التي كنا نأملها، لكن كان لدينا إصرارا على التسجيل، ولم يكن إحرازنا للأهداف في الأوقات القاتلة من قبيل المصادفة”.

وعزز منتخب انجلترا، الفائز بكأس العالم عام 1966، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب اسكتلندا، ليحجز رسميا بطاقة الصعود للمونديال للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

في المقابل، احتل منتخبا سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة أمام منتخب سلوفينيا، صاحب المركز الرابع، واحتل المنتخب الليتواني المركز الخامس بست نقاط، فيما قبع منتخب مالطا في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

المانيا تتأهل بفوز سهل في أيرلندا الشمالية

تأهلت المانيا حاملة اللقب لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا اليوم الخميس بعدما سجل سيباستيان رودي وساندرو فاجنر هدفين مبكرين في طريقها للانتصار 3-1 على مضيفتها أيرلندا الشمالية لتواصل مسيرتها المثالية.

وسدد رودي كرة لا تصد ولا ترد في الشباك بعد مرور دقيقتين فقط وضاعف فاجنر الغلة من محاولة رائعة في الدقيقة 21 ليحقق حامل اللقب تاسع انتصار له على التوالي في المجموعة الثالثة ويرفع رصيده الى 27 نقطة.

وتراجعت المانيا في الشوط الثاني وسدد كونور واشنطن في العارضة لكن الفريق الزائر هز الشباك مجددا عبر يوشوا كيميش في الدقيقة 86.

وقلص جوش ماجنيس النتيجة لايرلندا الشمالية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتملك ايرلندا الشمالية 19 نقطة من تسع مباريات وكانت قد ضمنت بالفعل إنهاء التصفيات في المركز الثاني قبل هذه المباراة. لكنها مع ذلك لم تضمن اختيارها ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثاني.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع مباشرة إلى النهائيات في روسيا أما أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني فتخوض ملحقا تتأهل منه أربعة فرق إضافية إلى كأس العالم.

وقال يواكيم لوف مدرب المانيا الذي أحرز فريقه 38 هدفا واهتزت شباكه ثلاث مرات بالتصفيات “أنا سعيد. سجلنا مبكرا وتحكمنا في المباراة كما أردنا”.

وفازت ايرلندا الشمالية في أول أربع مباريات على أرضها بالمجموعة دون أن تستقبل أي هدف لكن هذا المعدل انهار سريعا بفضل هدف رودي الرائع.

وسدد فاجنر ضربة رأس في القائم قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد تمريرة من توماس مولر.

وقال مايكل أونيل مدرب أيرلندا الشمالية “كان من الممكن أن تكون النتيجة 4-صفر أو 5-صفر لكننا جعلنا فارق الأهداف في وضع جيد”.

وضغط أصحاب الأرض مدعومين بجمهور متحمس في الشوط الثاني وسدد واشنطن في العارضة.

لكن كيميش سجل هدفا ثالثا لالمانيا التي لم تحافظ على نظافة شباكها إذ سجل ماجنيس هدفا جعل جماهير ايرلندا الشمالية تحتفل بشدة كما لو حقق فريقها الانتصار.