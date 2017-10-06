مقتل 20 شخصاً جراء مرور العاصفة “نايت” في أمريكا الوسطى

“القدس العربي” – وكالات: أدى مرور العاصفة الاستوائية “نايت” الى مقتل عشرين شخصاً في أمريكا الوسطى، هم 11 في نيكاراغوا و6 في كوستاريكا و3 في هندوراس، حسبما ذكرت سلطات الدول الثلاث الخميس.

وأعلنت كوستاريكا حالة الطوارئ، ولا تزال المدارس والإدارات بالبلاد مغلقة، في وقت تواجه نيكاراغوا المجاورة انهيارات ارضية وفيضانات وانقطاعات في الكهرباء.

وأشارت خدمات الطوارئ الى ان حصيلة الضحايا ما زالت موقتة، نظراً الى ان هناك سبعة مفقودين في نيكاراغوا و15 في كوستاريكا حيث اضطر اكثر من 5 الاف شخص الى ترك منازلهم بسبب سيول طينية.

وقال المركز الامريكي للأعاصير ان العاصفة “نايت” التي تم رصدها مساء الخميس في شرق هندوراس ستواصل مسارها باتجاه الشمال.

ولفت الى ان العاصفة ستكون “قريبة من شدة الاعصار” عندما تصل الى شبه جزيرة يوكاتان (شرق المكسيك) مساء الجمعة.

ويُتوقع ان تتحول العاصفة اعصاراً خلال عطلة نهاية الاسبوع اثناء عبورها خليج المكسيك قبل وصولها الى جنوب الولايات المتحدة والى ولايتي لويزيانا وفلوريدا.

وقد تصبح “نايت” ثالث اعصار يضرب الولايات المتحدة في اقل من شهرين، بعد هارفي (آب/اغسطس) وايرما (ايلول/سبتمبر).

واعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل ادواردز حال الطوارئ. وقد نُصح سكان المناطق المنخفضة في نيو اورليانز ببدء عملية اجلاء وقائي.