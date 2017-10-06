الجيش التركي يدمر مخابئ لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

“القدس العربي” – وكالات: أعلن الجيش التركي، الجمعة، عن تدمير مخابئ تابعة لحزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) ،الذي يصفه بأنه منظمة إرهابية انفصالية، في غارات جوية على شمال العراق، وتحييد اثنين من عناصرالمنظمة شرقي تركيا.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها، إن قواتها الجوية شنّت غارات جوية على مواقع “بي كيه كيه ” في منطقة “قنديل” شمالي العراق،بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأشارت الأركان التركية إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير عدد من المخابئ التابعة للمنظمة.

من جهة أخرى، قالت الأركان التركية في البيان ذاته، إن قواتها الجوية استهدفت أيضاً “بي كيه كيه” في ريف ولاية “تونج إيلي” شرقي البلاد.

وأوضح البيان أن القوات الجوية التركية تمكنت من تحييد مسلحين اثنين، كانا يستعدان لتنفيذ هجوم في المنطقة.

ووفقاً للأناضول ،دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك رداً على هجمات تنفّذها عناصر المنظمة الانفصالية داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد مدنيين وعناصر الأمن التركي، بحسب الأناضول.