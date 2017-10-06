لاغارد تدعو الدول الى “اغتنام فرصة” الإنتعاش العالمي

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس، ان الإنتعاش الإقتصادي العالمي يترسخ، داعية الدول إلى إقرار إصلاحات تهدف الى تحقيق ازدهار دائم وعلى نطاق أوسع.

وقالت في خطاب مساء الخميس في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، “ان الانتعاش العالمي الذي طال انتظاره بدأ يترسخ”.

ولفتت الى ان الدول في كل انحاء العالم تشهد توسعاً اقتصادياً متجدداً او مستديماً يتزامن مع زيادة الاستقرار في البنوك والثقة بالسوق.

وتساءلت لاغارد “هل سيكون بوسع العالم اغتنام فرصة هذا التحسن، لتثبيت الانتعاش وخلق اقتصاد اكثر شمولاً يعمل لصالح الجميع؟”.

وتأتي تصريحاتها قبل أسبوع من بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمشاركة الدول الأعضاء الـ 189، والتي سيكشف فيها الصندوق عن توقعات محدثة للنمو العالمي.

ويواجه صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي موجة من الشعبوية في العالم المتقدم، تجلت خصوصاً في نزعة معادية لتحرير التجارة في الولايات المتحدة واوروبا.

وحذرت لاغارد من مجموعة من المخاطر التي تلوح برأيها في الافق، ومنها بطء النمو وتزايد عدم المساواة في الاقتصادات المتقدمة والفشل في التكيف مع التغير التكنولوجي.

وقالت “نتيجة لذلك، فإن نسيجنا الاجتماعي يتفكك وتشهد العديد من الدول استقطاباً سياسياً متزايداً”.

وشددت لاغارد على ان التقاعس عن العمل “سيهدر انتعاشاً جيداً” ما سيؤدي إلى إضعاف النمو وتباطؤ خلق فرص العمل وتفكك شبكات الامان الاجتماعية وتعريض الانظمة المالية لأزمات في المستقبل.

وإضافة الى دعوتها لسياسات نقدية ومالية تدعم النمو، شددت لاغارد على ضرورة ان تستثمر الدول في البنية التحتية والبحث والتنمية من اجل تعزيز الانتاجية والطلب، ما يتيح خفض البطالة.

وأشارت الى ان توسيع فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم فضلاً عن اعتماد الضرائب التدريجية هي عوامل يمكن ان تساعد في الحد من التفاوت الاجتماعي.

وقالت لاغارد ان البحوث التي اجراها صندوق النقد الدولي “اظهرت ان عدم المساواة المفرطة تعيق النمو وتقوض الأسس الاقتصادية للبلدان (…) وتضعف الثقة داخل المجتمع وتؤجج التوترات السياسية”.

من جهة ثانية اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي ان التغير المناخي يشكل “تهديداً لكل اقتصاد وكل مواطن”، مضيفة ان ارتفاع الحرارة بمتوسط درجة في السنة سيؤدي في دول مثل بنغلادش الى خفض إجمالي الناتج الداخلي للفرد بحوالى 1,5 بالمئة.

وقالت “على واضعي السياسات استخدام كل الادوات المتاحة لهم للتحرك الآن”.