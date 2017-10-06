مقتل 14 مدنياً في غارات روسية قرب مدينة الميادين في شرق سوريا

“القدس العربي” – وكالات: قتل 14 مدنياً على الاقل بينهم ثلاثة أطفال ليل الخميس الجمعة، جراء غارات روسية استهدفتهم أثناء عبورهم نهر الفرات جنوب مدينة الميادين في شرق سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، “تسببت غارات روسية ليلاً بمقتل 14 مدنياً على الاقل بينهم ثلاثة أطفال اثناء عبورهم نهر الفرات، على متن عبارات في قرية جنوب مدينة الميادين” الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.