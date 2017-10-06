الولايات المتحدة تعلق مشاركتها بمناورات عسكرية مع دول خليجية بسبب الأزمة مع قطر

“القدس العربي” – وكالات: علقت الولايات المتحدة الأمريكية، مشاركتها في مناورات عسكرية مع دول خليجية، بسبب الأزمة الدبلوماسية المستمرة مع قطر، حسب ما أفادت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة.

وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية ، لوكالة أسوشييتد برس، أن قرار عدم المشاركة جاء احتراماً لمبدأ مشاركة الجميع في تحقيق المصالح الإقليمية المشتركة، داعياً الشركاء للعمل معاً “لإيجاد حلول مشتركة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتستقبل قطر أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمة إياها بدعم “الإرهاب”، الأمر الذي تنفيه الدوحة.