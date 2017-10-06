سياسي جزائري يتهم نجل الرئيس السابق لـ”جبهة التحرير” بالاعتداء عليه في باريس ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

تعرض الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز إلى اعتداء دام “من نجل الأمين العام السابق عمار سعداني في باريس″، كما قال نكاز في فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك وهو بنزف دما أمام شقة سعداني، التي تقع في إحدى العمارات في حي بأرقى وأغلى مناطق العاصمة الفرنسية.

وأظهرت اللقطات، التي كان يصورها نكاز،الشرطة الفرنسية وهي تعتقل المعتدي، ونكاز يصرخ وهو ينزف دما متهما اياه بمحاولة اغتياله،و قد بدت بقع من الدم على الارض، فيما حاول شرطي فرنسي وقف التصوير.

و اعتاد نكاز على القيام بوقفات احتجاجية أمام شقة سعداني ومسؤولين آخرين في باريس للتنديد” بالتكسب غير الشرعي لهؤلاء المسؤولين ، وتحويل أموال الجزائريين المنهوبة إلى باريس وشراء شقق وسط صمت و تواطؤ من السلطات الفرنسية”.

وكان كتاب عن “العلاقة الخاصة بين باريس و الجزائر” كشف نقلا عن مصادر استخباراتية فرنسية أنه تم تحويل ما قيمته 50 مليار يورو من الجزائر إلى فرنسا تم استثمارها في الغالب في العقارات.

والللافت أن عمار سعداني، الذي يقيم في أغلب أوقاته في باريس، وحصل على إقامته بفضل تدخل من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي – كما كشف الجزائري عبد الرحمان دحمان المستشار السابق لساركوزي - هو الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي قاد ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، وكان يتهم في خطاباته فرنسا بالتآمر على الجزائر.