مديرة حملة القضاء على الأسلحة النووية في رسالة لترامب وكيم: الأسلحة النووية غير مشروعة

“القدس العربي” – وكالات: قالت بياتريس فين المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية الفائزة بجائزة نوبل للسلام الجمعة، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن يعلما أن الأسلحة النووية غير مشروعة.

وعندما طُلب منها توجيه رسالة إلى الزعيمين قالت لرويترز: “الأسلحة النووية غير مشروعة. التهديد باستخدام الأسلحة النووية غير مشروع. امتلاك أسلحة نووية وحيازة أسلحة نووية وتطوير أسلحة نووية غير مشروع.إنهما بحاجة للتوقف”.