مقتل 8 أشخاص في قصف جوي على “خان شيخون” شمالي سوريا

“القدس العربي” – وكالات: قتل 8 مدنيين بينهم أطفال في قصف جوي نفذته طائرات تابعة للنظام السوري على مدينة خان شيخون بإدلب، شمالي سوريا.

وأوضح مراسل الأناضول في إدلب، أن استهدف سوق مدينة خان شيخون، بثلاث غارات جوية، أسفر عن مقتل 8 مدنيين على الأقل بينهم أطفال وجرح 12 آخرين.

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني ما تزال تعمل على رفع الأنقاض ما يجعل عدد الضحايا مرشحاً للزيادة.

وتعرضت خان شيخون التي تسيطر عليها قوات المعارضة في نيسان/ أبريل الماضي لقصف بغاز السارين السام المحرم دولياً، ما أسفر عن مقتل 100 شخص وفق تقديرات الدفاع المدني ومشافي المنطقة.