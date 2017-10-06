نائب يلدريم: تركيا حدّدت طبيعة وموعد خطواتها للتعامل مع “إقليم شمال العراق”

“القدس العربي” – وكالات: قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، إن بلاده حدّدت طبيعة وموعد خطواتها للتعامل مع الموقف الذي سينتهجه إقليم شمال العراق خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على “قناة 24″ التركية، الجمعة، حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأشار بوزداغ إلى أن حكومته ستعمل على تفعيل هذه الخطوات المحدّدة لديها، عندما يحين الوقت المناسب، في حال لم يطرأ هناك أي تغيّر على الأوضاع.

وفيما يتعلق بالتعزيزات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا، وعمّا إذا كانت هذه التعزيزات بمثابة استعداد لشنّ عملية على منطقة عفرين(شمال)، أفاد بوزداغ أن ما يجري في الأراضي السورية والعراقية يهدّد بشكل مباشر الأمن القومي التركي.

وأكّد أن الحكومة التركية تراقب جميع الأحداث في منطقة عفرين عن كثب، مبيناً أن هناك خطوات اتخذت في هذا الإطار خلال مباحثات أستانة ويتم العمل عليها حالياً.

وشدّد المسؤول التركي على أن بلاده لن تسمح على الإطلاق بإنشاء حزام “إرهابي” في شمال سوريا، من قبل تنظيم “ي ب ك”، الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا”.