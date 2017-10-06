إصابات واعتقالات في مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي برام الله

“القدس العربي” – وكالات: أصيب 12 فلسطينياً بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، واعتقل شابين، الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الإحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

واقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، حي أم الشرايط برام الله وحاصرت إحدى البنايات، وسط إطلاق كثيف للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل الأناضول .

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، إن طواقمها نقلت مصابين بالرصاص المطاطي لمجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج.

وأضافت أن “أفراد الطاقم عالجوا عشرة آخرين ميدانياً، تنوعت إصاباتهم بين حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي”.

من جانبهم، ذكر شهود عيان، للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابين خلال المواجهات، دون تحديد هوياتهم.

وفي حين لم تعرف أسباب المواجهات، عادة ما تقتحم القوات الإسرائيلية مناطق في الضفة، بهدف اعتقال ناشطين فلسطينيين، بينما تكون بعض تلك الاقتحامات ضمن تدريبات عسكرية للجيش.‎