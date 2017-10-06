موسكو تؤكد سقوط مروحية عسكرية روسية في حماة وقوات النظام السوري تدخل”الميادين”

“القدس العربي” – دمشق – هبة محمد: ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية عسكرية تابعة لها هبطت اضطرارياً في محافظة حماة السورية، الجمعة، نافية تصريح تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش)، بإسقاطه مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الروسي في ريف حماة.

وأضافت الدفاع الروسية أن الفحص الفني وتقرير طاقم المروحية يفيدان بأن الحادث لم ينجم عن استهداف المروحية، إنما عن عطل فني، دون اي تفاصيل أخرى عن مصير الطاقم.

وكان تنظيم الدولة، قد أعلن الجمعة عن إسقاطه طائرة مروحية تابعة لسلاح الجوي الروسي في ريف حماة، وذكرت وكالة أعماق، الناطقة باسم تنظيم الدولة في بيان لها ان عناصر التنظيم تمكنوا من إسقاط المروحية في قرية الشيخ هلال بريف حماة الشرقي، دون إشارة أيضاً إلى مصير الطاقم العسكري للطائرة.

من ناحية أخري دخلت قوات النظام السوري الجمعة بدعم جوي روسي الى غرب مدينة الميادين، أحد اخر أبرز معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “دخلت قوات النظام الى الميادين، حيث سيطرت على ابنية عدة في القسم الغربي من المدينة بعد تقدمها من جهة البادية بدعم جوي روسي”.