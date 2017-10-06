16 قتيلا على الاقل في تصادم قطار وحافلة في روسيا

“القدس العربي”-(وكالات): قتل 16 شخصا على الاقل الجمعة في حادث تصادم قطار بحافلة ركاب كانت معطلة ومتوقفة على تقاطع سكة الحديد بطريق قرب بلدة بوكروف على بعد 110 كلم الى الشرق من موسكو، بحسب ما أعلنته السلطات.

وقالت وزارة خارجية اوزبكستان في بيان ان 19 مواطنا اوزبكستانيا قتلوا في الحادث لكن لجنة التحقيق الروسية اعلنت عن حصلة أقل.

وقع الحادث قبيل فجر الجمعة قرب بلدة بوكروف، وقالت لجنة التحقيق الروسية “بحسب المعلومات الاولية، قتل 16 شخصا بينهم طفل”.

وأضافت اللجنة “ان ركابا آخرين بينهم قاصرون، نقلوا الى المستشفى بجروح متفاوتة. يتم التأكد من عدد القتلى والجرحى”.

وجميع القتلى هم من ركاب الحافلة التي كانت تنقل 58 شخصا، 56 منهم أوزباكستانيون. والراكبان الاخران هما السائقان ومن كازخستان.

واكدت وزارة داخلية المنطقة انه “لم يسقط ضحايا من ركاب القطار”.

واصطدم القطار الذي انطلق من مدينة سان بطرسبرغ (غرب) متوجها الى نيجي نوفغورود (شرق موسكو)، كان وكان يسير بسرعة 90 كلم بالحافلة عند الساعة 3,29 صباحا بالتوقيت المحلي (00,29 ت غ).

وكان القطار على بعد 400 متر عن التقاطع عندما استخدم السائق مكابح الطوارئ وأطلق الانذار، لكنه لم يتمكن من ايقافه قبل الاصطدام، بحسب سكك الحديد الروسية.

واظهرت صور لمكان الحادث حافلة مرسيدس بيضاء وقد دمرت بالكامل تقريبا واقتلع سقفها وتناثر حطامها على السكة.

واستأنف القطار رحلته حوالي الساعة 11,00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتتكرر حوادث الحافلات في روسيا. فقد قتل 17 شخصا في آب/اغسطس الماضي عندما انحرفت حافلة تقل عمال بناء عن رصيف بحري وسقطت في البحر الاسود.