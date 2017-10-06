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اعتقال 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شرقي الجزائر

Oct 06, 2017

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“القدس العربي”-(وكالات):  اعتقلت مفرزة للجيش الجزائري، أمس الخميس، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة، شرقي الجزائر، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.

وكانت مفارز للجيش، اعتقلت 4 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بولايات سكيكدة والشلف وباتنة، أمس الأول الأربعاء.

وأظهرت أرقام لوزارة الدفاع، اعتقال 126 شخصا بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في الجزائر، خلال الفترة ما بين يناير/ كانون ثان وسبتمبر/ أيلول الماضيين.

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1 COMMENT

  1. الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير كسب خبرة عالية في مكافحة الارهاب وكسب ثقة الشعب الذي يرى فيه صمام امان البلاد فلا نامت اعين الجبناء

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