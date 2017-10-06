اعتقال 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شرقي الجزائر
Oct 06, 2017
“القدس العربي”-(وكالات): اعتقلت مفرزة للجيش الجزائري، أمس الخميس، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة، شرقي الجزائر، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.
وكانت مفارز للجيش، اعتقلت 4 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بولايات سكيكدة والشلف وباتنة، أمس الأول الأربعاء.
وأظهرت أرقام لوزارة الدفاع، اعتقال 126 شخصا بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في الجزائر، خلال الفترة ما بين يناير/ كانون ثان وسبتمبر/ أيلول الماضيين.
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