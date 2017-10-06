الداخلية التونسية: إحالة 831 مشتبها به في قضايا “إرهابية” للقضاء

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن النّاطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح، اليوم الجمعة، إحالة 831 مشتبها به في قضايا “إرهابية” إلى العدالة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وقال مصباح بمؤتمر صحفي عقد اليَوم بوزارة الداخليّة بتونس العاصمة إنّ “عدد القضايا الإرهابية في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز الماضيين بلغ 828 قضيّة”.

من جهته، قال العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (تابعة لوزارة الداخلية) في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر نفسه إنّ “تونس أكثر أمنا من بعض الدول الأوروبية (لم يذكرها) التي ضربها الإرهاب”.

واستدرك قائلا “ولكن التهديدات الإقليميّة وعلى حدودنا ما تزال قائمة كما أنّ قوات الأمن التونسي تواصل عملها وإلقاء القبض على العناصر الإرهابية “.

ووفق أرقام عرضتها الوزارة خلال المؤتمر الصّحفي فقد تم إحباط 3937 عملية تهريب بقيمة 133 مليون دينار (53 مليون دولار) والقبض على 52 مهربا خلال الأشهر المذكورة.

وشهدت البلاد عام 2015 عمليات إرهابية متفرقة في متحف “باردو” بالعاصمة تونس، وأحد نزل مدينة سوسة (شرق)، وفي شارع محمد الخامس وسط العاصمة، أودت بحياة العشرات بين سياح أجانب وعناصر أمن، ما جعلها في حالة طوارئ وتأهب أمني دائم لاسيما في المناطق الحدودية.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعهد أيضا في وقت سابق بخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية، معتبرا أنه “لا وجود لخيارات” في هذه الحرب، فـ”إما الفساد أو تونس″، على حدّ تعبيره.