برشلونة يجدد عقد إنييستا “مدى الحياة”

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.

وكان من الفترض أن ينتهي عقد إنييستا 33/ عاما/ مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، لكن النادي جدد عقد اللاعب بشكل مفتوح ليستمر حتى الموعد الذي يقرر فيه الرحيل عن الفريق أو الاعتزال.

وقال إنييستا للصحفيين، عقب توقيع العقد الجديد “إنه يوم خاص للغاية بالنسبة لي، الآن أستطيع تحقيق المزيد من الانتصارات لهذا النادي، وهي واحدة من أمور عدة تمثلها حقيقة استمراري في هذا المكان الذي يمثل بيتي.”

وأضاف “هذا هو النادي الذي ترعرعت فيه وتطورت وأشعر بالفخر لكوني قائدا لفريقه. لا أستطيع وصف شعوري، فقد جئت هنا وأنا في الثانية عشر من عمري، وما زلت هنا وأنا في الثالثة والثلاثين، وعند استرجاع ذكريات كل ما حدث هنا، أشعر بقشعريرة في كل جسدي.”

وذكر برشلونة في بيان “برشلونة وأندريس إنييستا اتفقا على تجديد التعاقد مدى الحياة.”

وأضاف البيان “إنه قائد الفريق منذ صيف 2015، إنييستا يشكل رمزا بارزا بالنادي. اللاعب القادم من لا مانشا ، خاض 639 مباراة ، ليحقق ثاني أعلى عدد من المشاركات للاعب في تاريخ النادي.”

وتوج إنييستا مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ضمن العديد من الإنجازات.

وقال خوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة “في تاريخ النادي الذي تأسس قبل 118 عاما، هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها لاعب عقدا مدى الحياة، إنه عقد استثنائي للاعب استثنائي.”

وأضاف “أندريس يشكل جزءا من هذا النادي منذ عام 2002 وقد فاز معه بالكثير. هذه الفترة الذهبية يجب أن تستمر، لذلك وقعنا هذا العقد. هذا العقد سيسعد كل جماهير برشلونة وسيكون مرجعا للاعبي المستقبل. دائما ما نقول (للاعبين الجدد) /انظروا إلى أندريس/ ، ليس فقط موهبته وأسلوبه في اللعب ، وإنما لسلوكه.”