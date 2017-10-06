بايرن ميونخ يعلن تولي هاينكس منصب المدير الفني

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ، اليوم الجمعة تعيين المدرب المخضرم يوب هاينكس في منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان هاينكس 72/ عاما/ قد تولى تدريب بايرن ميونخ لفترات سابقة اختتم آخرها بقيادة الفريق البافاري لإحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في عام 2013، ولم يشغل بعدها أي منصب تدريبي حيث قرر الاعتزال.

وبعد الاقتناع بالتراجع عن الاعتزال، وافق هاينكس على تدريب بايرن ميونخ ليحل مكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أقيل الأسبوع الماضي عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر / 3 في دوري أبطال أوروبا.

وقال هاينكس في تصريحات نشرتها مجلة “كيكر” الرياضية الألمانية اليوم “إنها ليست عودة، وإنما عمل أقوم به من أجل الصداقة، وسأقوم بذلك فقط لأنني مدين بشكر هائل لبايرن. لدي شعور جيد للغاية.”

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكس تدريب بايرن، حيث دربه بين عامي 1987 و1991، وفي عام 2009، وكذلك بين عامي 2011 و2013 .

من ناحية أخرى، طالب بيتر هيرمان المدرب المساعد بفريق فورتونا دوسلدورف المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، ناديه بالسماح له بالرحيل كي يكون متاحا للعودة إلى بايرن ميونخ، حيث يأمل في أن يكون مدربا مساعدا ليوب هاينكس.

وقال هيرمان في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الجمعة “نعم أرغب في ذلك”، مؤكدا أنه طلب من ناديه السماح له بالرحيل.”

وعمل هيرمان 65/ عاما/ مدربا مساعدا لهاينكس في باير ليفركوزن ، كما عمل معه خلال الفترة السابقة له مع بايرن ميونخ ، التي انتهت في 2013 .

ويرتبط هيرمان حاليا بعقد مع فورتونا دوسلدورف من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يعمل مدربا مساعدا للمدير الفني فريدهيلم فانكل.