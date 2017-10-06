ياسمين صبري تثير جدلا بعد نشرها فيديو في “حوض السباحة”

لندن – “القدس العربي”:

بعد نشرها شريط فيديو على حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وهي تمارس هوايتها في السابحة داخل حوض سباحة مرتدية الـ “مايوه”، انتشرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من “جرأة” الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وأثارت صبري بالفيديو، حفيظة المتابعين الذين اعتبروا نشرها للفيديو بمثابة “تحد للقيم العربية”، فيما كتبت إحداهن: “بدلا من الانشغال بالفن ينشغلن في إبراز أجسادهن”.

وكتب محمد على “انستغرام”: إختشِ يا وليه، إنتِ بينك وبين النار شعرة”، فيما شجعت بعض الفتيات ما قامت به صبري مشيدين بـ “جرأتها وحبها للحياة وممارسة رياضة مميزة”، مؤكدين مهارتها في اتباع الخطوات المناسبة.

وكانت ياسمين قد أعلنت مؤخرا أنها متزوجة، وتستعد لفيلمها الجديد “شمس وقمر” مع محمد إمام في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم “جحيم فى الهند”.