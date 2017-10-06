برشلونة يُحدد موعد جراحة سواريز المُزعجة

“القدس العربي”:كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أو بالأحرى الصحف الكاتلونية المحسوبة على نادي برشلونة، عن السبب الرئيسي وراء تراجع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز منذ عودته من إصابته الأخيرة، التي أبعدته عن الملاعب قرابة الشهر.

إذاعة كاتلونيا، أكدت أن اللاعب المُلقب بالسفاح يُعاني من “كيس زلالي” ظهر فجأة في ركبته اليمنى، وسوف يتخلص منه مع بداية الشهر الجديد، وذلك بالخضوع لعملية جراحية، على إثرها سيغيب مباراتين على أقل تقدير مع البرسا، بالإضافة لمُلحق تصفيات أمريكا اللاتينية، إذا لم يحصل منتخب الثعالب على نقطة أمام بوليفا الأسبوع المُقبل.

وظهرت معاناة مهاجم ليفربول السابق مع البلو غرانا، في لقاء الليغا الأخير ضد لاس بالماس، الذي أقيم على ملعب “كامب نو” من وراء أبواب مُغلقة، بسبب اعتراض الإدارة على تأجيل المباراة، لانشغال المشجعين بالاستفتاء على الانفصال، الذي لم يُكتب له النجاح بسبب تعنت النظام الحاكم.

وبعد تفنن سواريز في إضاعة الفرصة السهلة جدًا تلو الأخرى، في اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة، قام بشق قميصه نصفين، ثم غادر أرضية الملعب قبل أن يُطلق الحكم خوسيه مونتيرو صافرة النهاية، في مشهد لخص الظروف الصعبة التي يمر بها شريك ميسي الوحيد في الأمام بعد تخلي نيمار عن MSN إلى الأبد بذهابه إلى باريس سان جيرمان.

وإذا خضع للجراحة مطلع نوفمبر، فسوف يغيب بشكل مؤكد عن واحدة من أهم وأصعب المباريات ضد كبير الأندلس “إشبيلية”، المُقرر لها يوم الأحد الموافق الخامس من نفس الشهر، على أن تبقى حظوظه قائمة في العودة أمام ليغانيس في الجولة الـ12 للدوري أو مواجهة ريال مورسيا الأولى في ذهاب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.