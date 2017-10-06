غوتيريش يحث أطراف الصراعات على الامتثال لمسؤولياتها في حماية الأطفال

نيويورك -” القدس العربي”-من عبد الحميد صيام:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن جزعه لمقتل وتشويه أكثر من 8000 طفل في الصراعات خلال عام 2016.

وأورد تقرير الأمين العام السنوي حول الأطفال والصراع المسلح تفاصيل عن الاعتداءات غير المقبولة على الأطفال، واستمرار تجنيدهم واستخدامهم، والهجمات على المدارس والمستشفيات والعنف الجنسي ضدهم.

ويهدف التقرير إلى رفع الوعي بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال، وأيضا تعزيز تدابير الحد من معاناتهم خلال الصراعات. وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام يشعر بالتفاؤل لأن عددا من الحكومات والأطراف من غير الدول تعمل الآن مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف. وأعرب عن الأمل في أن يتبع ذلك المزيد.

ويعكس “القسم المخصص للتطورات الجديدة والمخاوف” في التقرير تعزيز انخراط الأمم المتحدة والذي يتعين أن يؤدي إلى الحد من معاناة الأطفال ضحايا الصراع، ويزيد من حمايتهم.

ويحث الأمين العام مرة أخرى أطراف الصراعات على الامتثال لمسؤولياتها المتعلقة بحماية الأطفال، بما يتوافق مع التزاماتها وفق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ودعا غوتيريش كل أطراف الصراع إلى الانخراط مع الأمم المتحدة لتحسين حماية الأطفال بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد أصدرت السيدة فرجينيا غامبا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للأطفال والصراعات المسلحة بيانا شديدا حول ما جاء في التقرير تقول فيه إن ملايين الأطفال، في العديد من الدول يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاع المسلح وقد وقعوا ضحايا لانتهاكات واسعة النطاق عام 2016، على النحو الموثق في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح الذي صدر اليوم ويغطي الفترة من كانون الثاني / يناير إلى كانون الأول / ديسمبر 2016. وقالت “ومما يثير قلقا بالغا لدى الأمين العام أن حجم الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال وشدة خطورتها خلال عام 2016 قد ارتفعت بما في ذلك مستويات القتل والتشويه المروعة والتجنيد والاستخدام وحرمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة: “إن المصير المأساوي للأطفال ضحايا الصراع لا يمكن ولا يجب أن يترك لنا دون أن نتأثر به. إن عدد الأطفال الذين قتلوا أو جـُندوا أو أصيبوا بجروح في هجومات أو منعوا من الذهاب إلى المدارس بسبب نزاع هو بالفعل كبير جدا “.

وجاء في البيان الذي اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، أن لأطفال من بلدان مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن يعانون من مستوى غير مقبول من الانتهاكات من جانب أطراف النزاع، وتعرضوا إلى ما لا يقل عن 4000 انتهاكا تم التحقق منها من قبل القوات الحكومية وأكثر من 11500 حادثة ارتكبتها الجماعات والكيانات المسلحة في نحو 20 بلدا شملها التقرير.

وفي سوريا وحدها، زاد عدد الأطفال الذين جندوا واستخدموا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2015، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التحقق منها 851 حالة. وفي الصومال، بلغ عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم واستخدامهم 1915 طفل. وسجلت أفغانستان أكبر عدد من الإصابات التي تم التحقق منها من الأطفال منذ أن بدأت الأمم المتحدة توثيق إصابات المدنيين عام 2009، حيث قتل أو شوه 3512 خلال عام 2016، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بالعام السابق.

وقد شملت التكتيكات البغيضة التي تستخدمها الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب وبوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان العنف الجنسي واستخدام الأطفال كقنابل بشرية. وفي نيجيريا، نجمت غالبية الإصابات بين الأطفال عن استخدام الأطفال كقنابل بشرية ووفيات بسبب الهجمات الانتحارية.

وقالت السيدة غامبا: “إن مستوى الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال أمر غير مقبول تماما، وهو مجرد مؤشر على حجم المعاناة التي يتعرض لها الأطفال لأن قيود الوصول تحد من قدرتنا على الحصول على الصورة الكاملة”. وأضافت “أن مثل هذه الانتهاكات لها تأثير كبير ليس فقط على حياة الاطفال وإنما أيضا على النسيج الاجتماعي للمجتمع في الدول المتضررة وعلى السلام والأمن الدوليين”.

وإن حرمان الجماعات المسلحة والقوات الحكومية من وصول المساعدات الإنسانية يمثل اتجاها مثيرا للقلق في التقرير، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على الأطفال. كما تم توثيق الهجمات على المدارس والمستشفيات على نطاق واسع عام 2016، التي تحدث في جميع البلدان تقريبا في جدول أعمال الأطفال والصراعات المسلحة وحرمت آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.

وفي اليمن، قتل ما لا يقل عن 1340 طفلا أو شوهوا. كما حدث في سوريا ما لا يقل عن مقتل أو تشويه 1299 طفلا.

كما انتشر احتجاز القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة للأطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وإسرائيل ودولة فلسطين وليبيا ونيجيريا والصومال. وشدد التقرير على أنه ينبغي معاملة الأطفال في المقام الأول كضحايا وليس كمتهمين، وأن تطبق المعايير الدولية المسموح بها في محاكمات الأحداث.

وأظهرت عمليات الاختطاف، التي شملها التقرير للسنة الثانية، زيادة في الحوادث الموثقة. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، تضاعف عدد الحالات المبلغ عنها تقريبا مقارنة بعام 2015، حيث اختطف 98 طفلا. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، اختطف ما مجموعه 193 طفلا، مما أدى إلى إدراج ثلاث جماعات مسلحة جديدة غير تابعة للدولة.

وعلى الرغم من إدراج أطراف جديدة، بما في ذلك في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وسوريا واليمن، كان هناك أيضا تقدم في التقرير. وقال البيان إن مراقبة الأمم المتحدة لأوضاع الأطفال في العالم قد أدت إلى عدة تطورات إيجابية عام 2016، بما في ذلك شطب طرفين، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي الفلبين.

وعلاوة على ذلك، أدى توقيع اتفاق السلام في كولومبيا، بما في ذلك اتفاق خاص بشأن إطلاق سراح الأطفال وإعادة إدماجهم، إلى انخفاض الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال. كما أكد توقيع خطتي عمل جديدتين مع تنسيق حركة أزواد في مالي والحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال السودان في السودان على فوائد مواصلة الحوار مع الجماعات المسلحة من غير الدول.

وفيما يتعلق باليمن، أبلغت الأمم المتحدة بالتدابير التي اتخذها الائتلاف عام 2016 للحد من أثر النزاع على الأطفال بما في ذلك من خلال قواعد الاشتباك الخاصة بهم وإنشاء فريق مشترك لتقييم الحوادث مكلف باستعراض جميع الحوادث التي تنطوي على إصابات بين المدنيين وتحديد الإجراءات التصحيحية. وفي وقت إعداد هذا التقرير، أنشأت المملكة العربية السعودية وحدة لحماية الطفل في مقر التحالف.

وبالإضافة إلى توثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال عام 2016، يسلط التقرير الضوء على التطورات والشواغل الخاصة بكل بلد، وذلك لتحديد التقدم المحرز والقضايا الجارية التي يلزم التصدي لها. وينبغي أن يؤدي هذا النهج إلى تعزيز المشاركة مع الأطراف في التقرير، بهدف التوقيع على خطط العمل وتنفيذها. وسيزيد ذلك من حماية الأطفال، والمساءلة عن الجناة، ويسمح بزيادة التركيز على منع الانتهاكات الجسيمة الستة.

ومن بين الاتجاهات ذات الصلة، يسلط التقرير الضوء على حرمان وصول المساعدات الإنسانية والحرمان من الحرية الناجم عن زيادة عمليات الفحص الأمني، بما في ذلك عمليات التشرد الأمني، واستخدام الميليشيات والتحالفات الدولية، مما يدل على ضرورة المساءلة وتطبيق الضمانات المتفق عليها لحماية والسكان المدنيين، ولا سيما الأطفال.

كما يسلط التقرير الضوء على بناء على أفضل الممارسات، لزيادة قدرات حماية الطفل وآليات إعادة الإدماج بالموارد الكافية، كعنصر رئيسي في السلام والأمن في المناطق المتضررة من الحرب. وأضافت السيدة غامبا. “في بعض البلدان، مثل أفغانستان أو جمهورية أفريقيا الوسطى أو نيجيريا أو الصومال أو سوريا، لم يعانِ الأطفال الصغار إلا من الحرب والعنف. ومن مسؤوليتنا الجماعية عدم التخلي عن هؤلاء الأطفال”.