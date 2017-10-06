“بلومبيرغ”: الملك سلمان في موسكو مع 1500 من حاشيته..وطائرة تنقل من الرياض 800 كيلوغرام من الطعام يوميا ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

كشف موقع وكالة “بلومبيرغ” أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اصطحب معه حاشية مكونة من 1500 شخص، مصعد مذهب، وسجاده الخاص في زيارته لروسيا، التي بدأت أمس، وستغرق أربعة أيام. وأكد أن السلطات السعودي حجزت فندقي “ريتز كارلتون” و”فور سيزونز″ الفاخرين في العاصمة الروسية.

و اشارت إلى أن الملك سلمان، وأثناء هبوطه من طائرته الخاصة عبر مصعده المذهب، تعرض إلى موقف حرج، حيث توقف المصعد عن العمل في منتصف الطريق، مما اضطر إلى يمشي على قدميه في ما تبقى من الطريق.

اللافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن في استقبال الملك سلمان، مما اثار جدلاً خاصة وأن زيارته لموسكو هي الأولى لملك سعودي.

حجز بالكامل فندقين فاخرين وفريق خاص من الرياض لتحضير القهوة

ويكشف الموقع، نقلا عن مصدر مطلع أن طائرة سعودية تنتقل يوميا بين الرياض وموسكو، حاملة معها 800 كيلوغراما من الطعام، وأن فريق الملك قام باستبدال عدد من العاملين في الفندق بموظفين من طاقمه، الذين يعرفون كيف يصنعون القهوة بالطريقة التي يفضلونها.

وذكر الموقع أن الملك الذي يقيم في “فور سيزونز″، أحضر معه أثاثه، وأن الحكومة السعودية قامت بحجز فندقي “ريتز كارلتون” و”فور سيزونز″ بالكامل، وطلب الأخير من ضيوفه إلغاء حجوزاتهم، بل إنه طلب ممن يقيمون فيه بشكل دائم البحث عن مكان آخر أثناء زيارة العاهل السعودي.

ونقل عن بواب على الفندق، قوله إنه محجوز حتى 8 تشرين الأول/ أكتوبر، وليس مفتوحا للحجوزات العامة، وأكد أن إدارة “ريتز كارلتون” و”فور سيزونز″ والديوان الملكي السعودي رفضوا الرد على استفسارات للموقع.

وأشارت “بلومبيرغ” أن قيمة حجز الفندقين بشكل كامل تبلغ ثلاثة ملايين دولار، دون النفقات والخدمات التي تقدم للضيوف والأكل في أثناء الزيارة، مثلما قدرها نائب رئيس فيدرالية المطاعم والفنادق في روسيا فاديم براسوف.