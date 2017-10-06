مقتل الممثلة المصرية داليا التوني بحادث سير أليم

لندن – “القدس العربي”:

في حدث شكل صدمة في الوسط الفني المصري، توفيت الفنانة داليا التوني، بعد تعرضها لحادث سير على طريق القاهرة، ونقل جثمانها إلى أحد مستشفيات السويس.

ونعى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي الفنانة الشابة التوني، كما نعاها أيضًا عدد كبير من الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الراحلة قد نشرت قبل وفاتها فيديو مباشر خلال إصلاح سيارتها، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يرون أنه لم يكن يُفترض أن تسافر بسيارتها وهي في حالة غير جيدة.

وكانت التوني بدأت مشوارها الفني عام 2011، من خلال المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الكبير أوي” مع الفنان أحمد مكي، لكنها نالت شهرتها بعد مشاركتها في فيلم” الألماني”، مع الفنان محمد رمضان عام 2012.

وقدّمت الفنانة الراحلة داليا التوني خلال مسيرتها الفنية القصيرة 14عملًا فنيًّا، عبارة عن 5 أفلام هي: “الألماني”، و”يمين طلاق”، و”عش الزوجية”، و”فركش” و” حماتي بتحبني”، و8 مسلسلات هي: “ظرف أسود”، و”مولانا العاشق”، و”دكتور أمراض نسا”، و”العميلة ميسي”، و”الكبير أوي”، و”بيت العيلة”، و”حلم العمر”، وكان آخر أعمالها مسلسل “حلاوة الدنيا” مع الفنانة هند صبري وظافر العابدين الذي عرض في رمضان 2017، كما كانت لها تجربة مسرحية وحيدة عندما شاركت فرقة “مسرح هليوبوليس″ في بطولة العرض المسرحي “على مهلك بس بسرعة” الذي قُدّم على خشبة مسرح مركز الحضارة في مصر الجديدة.