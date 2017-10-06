  معجب بالمغنية مادونا يحصل على تعويض بقيمة 455 ألف دولار أمريكي

لندن – “القدس العربي”:

الحادثة حصلت عام 2010، وبعد 7 سنوات، حصل أحد المعجبين بالمغنية العالمية مادونا على تعويض بلغ 455 ألف دولار أمريكي.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” فإن هيئة المحلفين في محكمة ولاية منهاتن العليا أمرت بتعويض روبرت لينهارت، بالمبلغ، بسبب “التعامل القاسي” الذي تعرض له من قبل رجال الشرطة، الذين استدعتهم مادونا بعد أن راح لينهارت يُعلّق ملصقات على الرصيف المقابل لمنزلها مكتوب عليها: مادونا اقبلي مواعدتي نحن خلقنا لبعضنا”.

ونقلت الصحيفة عن لينهارت قوله: “إن رجال الشرطة الذين سارعوا للمكان تعاملوا معي بقسوة مفرطة، فبعد تكبيل يدي بالأغلال قاموا بضربي طوال الطريق إلى المخفر، وتعاملوا معي بالقسوة عينها عندما حاولت تكرار العملية مرة أخرى”.