منتخب “الفراعنة” يراهن على صلاح للعبور إلى مونديال روسيا

“القدس العربي”:

سيقف الشعب المصري على قلب رجل واحد، عندما يستضيف المنتخب الأوغندي نظيره الغاني في العاصمة “كمبالا” الأحد، في لقاء افتتاح الجولة قبل الأخيرة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، لحساب المجموعة الخامسة التي تضم منتخبهم بالإضافة إلى الحصالة “منتخب الكونغو”.

ويعول المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر على نجاح النجوم السوداء في الخروج بأي نتيجة إيجابية أمام أوغندا، ليكون مصير الوصول لروسيا بين أقدام أصدقاء محمد صلاح، في لقاء الأحد ضد المنتخب الكونغولي، الذي قد يشهد عودة الفراعنة إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال إيطاليا 1990، وللمرة الثالثة في تاريخهم.

ويأتي اقتراب المنتخب المصري من تحقيق حلم الوصول للحدث الرياضي الأهم، بالتزامن مع احتفالات البلاد بذكرى 6 اكتوبر الشهيرة، ذلك الشهر المتناقض بالنسبة لفريق الكرة، فبرغم من كثرة انتصارات بطل أفريقيا 7 مرات من قبل في هذا الشهر بالذات، إلا أن هناك هزيمة لم ولن تحمى من الذاكرة لسنين.

ذاق الفراعنة طعم الانتصار في شهر اكتوبر سبع مرات، أول مرة على حساب أثيوبيا بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1978، والانتصار الأخير، كان العام الماضي، بإسقاط منافس الأحد في عقر داره بهدفين لهدف في افتتاح هذه التصفيات.

في المقابل تعادل المنتخب المصري مرتين أمام الجزائر في ذهاب تصفيات مونديال 1990 بدون أهداف، والأخرى مع أسود الكاميرون في ختام تصفيات كأس العالم ألمانيا 2006، تلك المباراة الشهيرة التي أظهر خلالها المنتخب المصري المعنى الحقيقي للعب النظيف، بتعادله مع رفاق صامويل إيتو في وطنهم، لتذهب بطاقة برلين إلى منتخب ساحل العاج الذي فاز في نفس الوقت على المنتخب السوداني بثلاثة أهداف لهدف في الخرطوم.

أما الجرح الغائر للمصريين في شهر المعروف إعلاميًا بشهر “العبور”، فكان عام 2013، عندما انحنت كتيبة المدرب الأمريكي بوب برادلي في كوماسي بسداسية نكراء مقابل هدف، كانت كفيلة بالقضاء على حلم الأسطورة محمد أبوتريكة في الظهور في كأس العالم.

وكانت الخسارة الأولى في هذا الشهر، أمام المنتخب النيجيري في تصفيات كأس العالم 1978 برباعية نظيفة دون رد، أما الهزيمة الثالثة، فكانت على يد المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم كوريا واليابان، بهدفين لهدف، أما بالنسبة لتاريخ مواجهات مصر مع الكونغو، فلغة الأرقام تقول أن سلطان القارة السمراء فاز في خمس وخسر مرة واحدة… فهل ستكون السابعة بوابة عبور وصيف كان 2017 للمونديال؟