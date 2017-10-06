إيران تنفي تقريرا وتقول برنامج الصواريخ غير قابل للتفاوض

“القدس العربي”- (وكالات): قالت إيران، اليوم الجمعة، إن برنامجها للصواريخ الباليستية مخصص لأغراض دفاعية فقط وغير قابل للتفاوض نافية تقريرا لرويترز أفاد بأن طهران ربما تكون منفتحة على بحث البرنامج المثير للجدل مع القوى العالمية.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله “أكدت إيران في كل الاجتماعات الثنائية الدبلوماسية… أن برنامجها الصاروخي الدفاعي غير قابل للتفاوض وأنه لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231″.

ونقل تقرير لرويترز، اليوم الجمعة، عن مسؤولين إيرانيين وغربيين مطلعين قولهم إن إيران لمحت للقوى العالمية الست إلى أنها ربما تكون مستعدة لإجراء محادثات بشأن ترسانتها من الصواريخ الباليستية سعيا لتخفيف التوتر المحيط ببرنامجها المثير للخلاف.

وتعهدت طهران مرارا بمواصلة بناء ما تصفها بالقدرات الصاروخية الدفاعية في تحد لانتقادات غربية وقالت واشنطن في هذا الشأن إن موقف إيران ينتهك الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015.

لكن المصادر قالت إنه في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن الاتفاق الذي أبرمه سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، تحدثت طهران إلى القوى العالمية مؤخرا بشأن محادثات محتملة عن بعض “جوانب” برنامجها الصاروخي.

كوريا الشمالية تجهز لتجربة صاروخ بعيد المدى

وأما على صعيد الملف الكوري الشمالي النووي، فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو بالبرلمان الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة لصاروخ بعيد المدى تعتقد أنه قادر على الوصول إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن أنتون موروزوف، عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي، ومشرعين آخرين قاموا بزيارة إلى بيونغ يانغ منذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن موروزوف قوله “إنهم يجهزون لتجارب جديدة لصاروخ بعيد المدى. بل إنهم قدموا لنا حسابات رياضية يعتقدون أنها تثبت أن صاروخهم قادر على ضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة”.

وأضاف قائلا “بحسب فهمنا، إنهم يعتزمون إطلاق صاروخ آخر بعيد المدى في المستقبل القريب. وبوجه عام، فإن مزاجهم عدائي إلى حد ما”.