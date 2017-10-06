“الهجرة الدولية”: 33 ألف شخص نزحوا خلال عملية تحرير الحويجة 

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 33 ألف شخص نزحوا من مدينة الحويجة، جنوبي غربي محافظة كركوك (شمال)، والمناطق المحيطة بها، منذ انطلاق عملية تحريرها من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان، إن “أكثر من 33 ألف شخص نزحوا منذ انطلاق عملية الحويجة وحتى إعلان الحكومة العراقية، أمس، استعادة المدينة”.

وأضافت أن “أكثر من 15 ألفا و200 شخص ما زالوا في حالة نزوح، بينما عاد 17 ألف و700 شخص إلى منازلهم”.

وبدعم من التحالف الدولي لمحاربة “الدولة”، بدأت القوات العراقية، في سبتمبر/أيلول الماضي، عمليات عسكرية لاستعادة قضاء الحويجة في كركوك، والشرقاط في محافظة صلاح الدين (شمال) من التنظيم، الذي استولى عليهما في 2014.

وأوضحت المنظمة الدولية أنه “تم نقل معظم النازحين حديثا من الحويجة والشرقاط، إلى مخيمات ومواقع الطوارىء في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين (شمال)”.

وسيطر تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق، عندما اجتاح شمالي وغربي البلاد، صيف 2014، إلا أن القوات العراقية استعادت معظم تلك الأراضي، بدعم من التحالف الدولي.

وما يزال مسلحو التنظيم يسيطرون على مدينتي رواة والقائم في محافظة الأنبار (غرب) على الحدود مع سوريا.