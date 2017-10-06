حبس وغرامة على البرتغالي كارفاليو للتهرب الضريبي في إسبانيا

“القدس العربي”-(وكالات): قررت المحكمة الإسبانية، اليوم الجمعة، توقيع عقوبة السجن عن لاعب كرة القدم السابق البرتغالي ريكاردو كارفاليو، مع توقيع غرامة مالية عليه لتهربه من سداد ضرائب بين عامي 2011 و2012 عندما كان لاعبًا بريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “آس″ الإسبانية، فإنه تم الحكم على ريكاردو كارفاليو، مدافع ريال مدريد السابق، بالسجن 7 سنوات وغرامة قدرها 143 ألف يورو، لثبوت تهمة تهربه من دفع الضريبة بين عامي 2011 و2012.

وارتدى كارفاليو، شعار ريال مدريد 3 مواسم من 2010 إلى 2013، حين لعب تحت قيادة مواطنه جوزيه مورينيو.

وتوّج كارفاليو، بلقب دوري أبطال أوروبا في 2004، مع بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، ولعب كارفاليو، 89 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وتم توجيه تهمة التهرب الضريبي للعديد من اللاعبين في إسبانيا، منهم النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.