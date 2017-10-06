أمريكا ترفع مجموعة من العقوبات المفروضة على السودان

“القدس العربي”- (وكالات): رفعت الولايات المتحدة بشكل دائم مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على السودان، اليوم الجمعة، قائلة إن الدولة الافريقية بدأت تعالج المخاوف بشأن الإرهاب، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في منطقة دارفور، وفقا لما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست).

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار رفع العقوبات وإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على السودان يأتي بعد قيام إدارة ترامب الشهر الماضي برفع اسم السودان بمفرده من قائمة البلدان التي يتعرض مواطنوها لقيود في السفر.

وأبقى القرار الأمريكي اليوم على عقوبات أخرى لبعض الوقت، بحق أشخاص صادر بحقهم مذكرات اعتقال مرتبطة بارتكاب فظائع اثناء الصراع في دارفور.

ولا يرفع القرار السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واعتبرت الصحيفة أن هذا التغيير يعكس تحولا في استراتيجية بشأن كيفية إحداث إصلاحات في السودان، حيث تشبث الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالسلطة منذ توليه منصبه في انقلاب عسكري عام 1989.

وبدلا من الاعتماد فقط على العقوبات، فإن الاستراتيجية الجديدة تهدف لاستخدام المساعدات لتشجيع إجراء المزيد من التغييرات.