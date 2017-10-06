رونالدو يُوصي بتحويل وجهة مواطنه من لندن إلى مدريد

“القدس العربي”: مع توقف النشاط المحلي في دوريات أوروبا الكبرى على خلفية أسبوع الفيفا الحاسم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، عادت الشائعات وأخبار انتقالات اللاعبين لتتصدر عناوين الصحف، بحثًا عن الإثارة في فترة الركود الدولي.

صحيفة “دون بالون” الإسبانية، ادعت أن أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ضم مواطنه البرتغالي وليام كارفالهو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، قبل أن يخطفه وست هام اللندني، لاعتقاده بأن صاحب الـ 25 عامًا سيُعطي الميرينغي حلول جديدة.

وارتبط مستقبل اللاعب الذي يُجيد في مركزي قلب الدفاع والوسط المدافع مثل الإنكليزي إريك داير، بأكثر من نادٍ كبيرٍ في الفترة الماضية، أبرزهم يوفنتوس، أرسنال ومانشستر سيتي، إلا إن إدارة ناديه رفضت فكرة بيعه أكثر من مرة، آخرهم عندما تلقى عرضًا ضخمًا من الهامرز، ولم تتم الموافقة عليه.

وتقول نفس الصحيفة أن الإدارة الأمريكية المستحوذة على النادي اللندني بدأت تُفكر في العودة للضغط على ممثل العاصمة البرتغالية، على أمل حسم الصفقة في الميركاتو الشتوي، لكن إذا وافق زيدان على طلب نجمه البرتغالي، فعلى الأرجح ستتغير وجهة اللاعب من لندن إلى مدريد.

الجدير بالذكر أن كارفالهو الذي يملك في سجله الدولي 38 مشاركة وهدفين مع منتخب البرتغال الأول، يلعب مع سبورتنغ لشبونة بصفة مُنتظمة منذ عودته من إعارته الأخيرة مع سيركل بروج عام 2013، وخلال هذه الفترة لعب مع الفريق 155 مباراة في كل البطولات، وسجل كذلك 10 أهداف.