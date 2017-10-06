مسؤول تونسي: العجز في الطاقة تضاعف 7 مرات منذ 2010 

“القدس العربي”- (وكالات): أعلن حمدي حروش، المدير العام للوكالة التونسية للتحكم في الطاقة (حكومية)، اليوم الجمعة، أنّ التقديرات الأولية تشير إلى تفاقم العجز في الطاقة، ليبلغ، نهاية العام الجاري، 4 مليون طن نفط مكافئ.

و”طن نفط مكافئ” (وحدة طاقة)؛ هو كمية الطاقة الناتجة عن احتراق 1 طن من النفط الخام.

وقال حروش، على هامش ملتقى حول “خطة العمل المستقبلية لمزيد دفع الاستثمار العمومي في ميدان التحكم في الطاقة”، المنعقد، اليوم، بالعاصمة التونسية، إنّ “العجز في الطاقة بالبلاد تضاعف 7 مرات منذ 2010″.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أنّ “العجز بلغ في 2010، نحو 500 ألف طن نفط مكافئ، أما اليوم، فأصبح 3.5 مليون طن نفط مكافئ”.

وأشار إلى أنّ الاستهلاك الإجمالي للطاقة يبلغ حاليا نحو 10 مليون طن نفط مكافئ.

ووفق بيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بتونس، ارتفعت واردات الطاقة، في أبريل/ نيسان الماضي، بـ61 في المئة، فيما سجّلت صادراتها زيادة بـ67 في المئة.

كما يبلغ عجز ميزان الطاقة ألف و108 مليون دينار (أي ما يعادل نحو 406 ألف دولار)، بحسب المصدر نفسه.

ويشار إلى أن “الانتاج الوطني من النفط بلغ في أبريل من العام الحالي، 44.3 مليون برميل في اليوم الواحد، مقابل 47 مليون برميل في اليوم الواحد في الفترة نفسها من 2016، متراجعا بذلك بواقع 6 في المئة”.

كما تراجع الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي من 6.1 مليون متر مكعب في اليوم في أبريل 2016، إلى 5.8 مليون متر مكعب في اليوم في أبريل 2017، حسب إحصائيات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.