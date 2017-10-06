منتخب ويلز ينجو من كمين جورجيا بالتصفيات الأوروبية لكأس العالم

“القدس العربي”-(وكالات): واصل منتخب ويلز صحوته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة بروسيا العام المقبل، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه منتخب جورجيا في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة اليوم الجمعة.

وارتفع رصيد المنتخب الويلزي إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المنتخب الصربي (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على المنتخب النمساوي، الذي تلاشت آماله في الصعود، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد منتخب جورجيا، الذي تكبد خسارته الرابعة في المجموعة، عند خمس نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

ويدين المنتخب الويلزي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه توم لاورينس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 .