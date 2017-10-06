السعودية ترفض تقريرا أمميا اتهم التحالف العربي بـ”انتهاك” حقوق الأطفال باليمن

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت السعودية، رفضها لما وصفته بـ”المعلومات غير الدقيقة والمضللة” الواردة بالتقرير السنوي للمنظمة الدولية حول الدول “المنتهكة لحقوق الأطفال”، الصادر أمس الخميس، متضمنًا اسم التحالف العربي، وطرفي الصراع في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، اليوم الجمعة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المعلمي، إن “السعودية (تقود التحالف العربي) ترفض المعلومات غير الدقيقة والمضللة، والأرقام الواردة بالتقرير، وتعبر عن تحفظها القوي إزاء تلك المعلومات”.

وشدد المعلمي، على أن السعودية وأعضاء التحالف يؤكدون احترامهم “للالتزامات الواقعة عليهم بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وأمس الخميس، سلّم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الدول “المنتهكة لحقوق الأطفال”، إلى مجلس الأمن.

وكشف التقرير السنوي الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، عن إدراج اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقود معاركا ضد الحوثيين باليمن.

كما تضمن التقرير “الحوثيين” وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية.

وحمّل التقرير قوات التحالف، مسؤولية مصرع 683 طفلا في غاراتها الجوية في اليمن، العام الماضي.