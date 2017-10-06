﻿الأمم المتحدة تدين مقتل وتشويه أكثر من 8000 طفل في الصراعات المسلحة خلال 2016

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن جزعه لمقتل وتشويه أكثر من 8000 طفل في الصراعات خلال عام 2016.

وأورد تقرير الأمين العام السنوي حول الأطفال والصراع المسلح تفاصيل عن الاعتداءات غير المقبولة على الأطفال، واستمرار تجنيدهم واستخدامهم، والهجمات على المدارس والمستشفيات والعنف الجنسي ضدهم.

ويهدف التقرير إلى رفع الوعي بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال، وأيضا تعزيز تدابير الحد من معاناتهم خلال الصراعات. وذكر بيان صحافي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام يشعر بالتفاؤل لأن عددا من الحكومات والأطراف من غير الدول تعمل الآن مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف. وأعرب عن الأمل في أن يتبع ذلك المزيد.

ويعكس «القسم المخصص للتطورات الجديدة والمخاوف» في التقرير تعزيز انخراط الأمم المتحدة والذي يتعين أن يؤدي إلى الحد من معاناة الأطفال ضحايا الصراع، ويزيد من حمايتهم.

ويحث الأمين العام مرة أخرى أطراف الصراعات على الامتثال لمسؤولياتها المتعلقة بحماية الأطفال، بما يتوافق مع التزاماتها وفق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ودعا غوتيريش كل أطراف الصراع إلى الانخراط مع الأمم المتحدة لتحسين حماية الأطفال بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد أصدرت فرجينيا غامبا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للأطفال والصراعات المسلحة بيانا شديدا حول ما جاء في التقرير تقول فيه إن ملايين الأطفال، في العديد من الدول يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاع المسلح وقد وقعوا ضحايا لانتهاكات واسعة النطاق عام 2016، على النحو الموثق في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح الذي صدر أمس ويغطي الفترة من كانون الثاني / يناير إلى كانون الأول / ديسمبر 2016. وقالت «ومما يثير قلقا بالغا لدى الأمين العام أن حجم الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال وشدة خطورتهاخلال عام 2016 قد إرتفعت بما في ذلك مستويات القتل والتشويه المروعة والتجنيد والاستخدام وحرمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة: «إن المصير المأساوي للأطفال ضحايا الصراع لا يمكن ولا يجب أن يترك لنا دون أن نتأثر به. إن عدد الأطفال الذين قتلوا أو جـُندوا أو أصيبوا بجروح في هجومات أو منعوا من الذهاب إلى المدارس بسبب نزاع هو بالفعل كبير جدا «.

وجاء في البيان الذي وصلت «القدس العربي» نسخة منه، أن لأطفال من بلدان مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن يعانون من مستوى غير مقبول من الانتهاكات من جانب أطراف النزاع، وتعرضوا إلى ما لا يقل عن 4000 انتهاكا تم التحقق منها من قبل القوات الحكومية وأكثر من 11500 خادثة إرتكبتها الجماعات والكيانات المسلحة في نحو 20 بلدا شملها التقرير.

وفي سوريا وحدها، زاد عدد الأطفال الذين جندوا واستخدموا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2015، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التحقق منها 851 حالة. وفي الصومال، بلغ عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم واستخدامهم 1915 طفل.

وسجلت أفغانستان أكبر عدد من الإصابات التي تم التحقق منها من الأطفال منذ أن بدأت الأمم المتحدة توثيق إصابات المدنيين عام 2009، حيث قتل أو شوه 3512 خلال عام 2016، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بالعام السابق.

وقد شملت التكتيكات البغيضة التي تستخدمها الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب وبوكو حرام وتنظيم داعش وحركة طالبان العنف الجنسي واستخدام الأطفال كقنابل بشرية.

وفي نيجيريا، نجمت غالبية الإصابات بين الأطفال عن استخدام الأطفال كقنابل بشرية ووفيات بسبب الهجمات الانتحارية.

وقالت غامبا: «إن مستوى الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال أمر غير مقبول تماما، وهو مجرد مؤشر على حجم المعاناة التي يتعرض لها الأطفال لأن قيود الوصول تحد من قدرتنا على الحصول على الصورة الكاملة». وأضافت «أن مثل هذه الانتهاكات لها تأثير كبير ليس فقط على حياة الاطفال وإنما أيضا على النسيج الاجتماعى للمجتمع فى الدول المتضررة وعلى السلام والأمن الدوليين».

وفي اليمن، قتل ما لا يقل عن 1340 طفلا أو شوهوا. كما حدث في سوريا ما لا يقل عن مقتل أو تشويه 1299 طفلا، وأضاف التقرير التحالف العربي على قائمة العار الأممية لانتهاك حقوق الأطفال، بالإضافة إلى الحوثيين.

كما انتشر احتجاز القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة للأطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وإسرائيل ودولة فلسطين وليبيا ونيجيريا والصومال.

وشدد التقرير على أنه ينبغي معاملة الأطفال في المقام الأول كضحايا وليس كمتهمين، وأن تطبق المعايير الدولية لالمسموح بها في محاكمات الأحداث.

وعلى الرغم من إدراج أطراف جديدة، بما في ذلك في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وسوريا واليمن، كان هناك أيضا تقدم في التقرير. وقال البيان إن مراقبة الأمم المتحدة لأوضاع الأطفال في العالم قد أدت إلى عدة تطورات إيجابية عام 2016، بما في ذلك شطب طرفين، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي الفلبين.

وفيما يتعلق باليمن، أبلغت الأمم المتحدة بالتدابير التي اتخذها الائتلاف عام 2016 للحد من أثر النزاع على الأطفال بما في ذلك من خلال قواعد الاشتباك الخاصة بهم وإنشاء فريق مشترك لتقييم الحوادث مكلف باستعراض جميع الحوادث التي تنطوي على إصابات بين المدنيين وتحديد الإجراءات التصحيحية.

وفي وقت إعداد هذا التقرير، أنشأت المملكة العربية السعودية وحدة لحماية الطفل في مقر التحالف.

وبالإضافة إلى توثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال عام 2016، يسلط التقرير الضوء على التطورات والشواغل الخاصة بكل بلد، وذلك لتحديد التقدم المحرز والقضايا الحالية التي يلزم التصدي لها. وينبغي أن يؤدي هذا النهج إلى تعزيز المشاركة مع الأطراف في التقرير، بهدف التوقيع على خطط العمل وتنفيذها. وسيزيد ذلك من حماية الأطفال، والمساءلة عن الجناة، ويسمح بزيادة التركيز على منع الانتهاكات الجسيمة الستة.

كما يسلط التقرير الضوء على بناء على أفضل الممارسات، لزيادة قدرات حماية الطفل وآليات إعادة الإدماج بالموارد الكافية، كعنصر رئيسي في السلام والأمن في المناطق المتضررة من الحرب. وأضافت غامبا. «في بعض البلدان، مثل أفغانستان أو جمهورية أفريقيا الوسطى أو نيجيريا أو الصومال أو سوريا، لم يعانِ الأطفال الصغار إلا من الحرب والعنف. ومن مسؤوليتنا الجماعية عدم التخلي عن هؤلاء الأطفال».