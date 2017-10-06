﻿اهتزاز العلاقة بين أكبر حزبين مسيحيين بعد شهر عسل أسفر عن انتخاب عون

بيروت- «القدس العربي» : تلتقي القوى السياسية يوم غد الاثنين تحت قبّة البرلمان لمناقشة واقرار 3 مشاريع قوانين معجّلة تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والضرائب بعدما نجحت المساعي في تبريد الأزمة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب التي حرّك حساسيتها قرار المجلس الدستوري.

واذا كان التبريد على خط بعبدا عين التينة سمح بتجاوز تعقيدات الملف المالي والموازنة من دون أن يلغي الحساسيات تماماً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم ينتخب عون رئيساً من ضمن التسوية, فإن اللافت هو أن القوات اللبنانية التي كانت أكثر من دفع بهذه التسوية الرئاسية وبانتخاب عون رئيساً بعد شهر عسل سياسي نتيجة تفاهم معراب بدأت تشوب علاقتها بالتيار الوطني الحر أكثر من علامة استفهام نتيجة تراكمات في التعيينات الأمنية والادارية وكازينو لبنان وفي الاداء داخل مجلس الوزراء وصولاً إلى ملف التشكيلات القضائية اخيراً الذي أسهم في اهتزاز العـلاقة بـين أكـبر حـزبين مسـيحيين.

وتعتبر القوات اللبنانية أن هناك تملّصاً مما اتفق عليه قبل انتخاب الرئيس عون لجهة أن تحظى القوات بنسبة التمثيل نفسها داخل الحكومة ونسبة التعيينات في الادارة فيما التيار الحر يعتبر أن تعاطي وزراء القوات داخل الحكومة مع الملفات التي تعني وزراء التيار وخصوصاً بواخر الكهرباء يتناغم مع خصوم التيار ويوحي وكأن وزراء التيار لا يديرون الملـف وفق الاـصول ولاسـيما لدى الإصـرار في كل مرة على إحـالة مناقصـة البـواخر إلى دائرة المنـاقصـات.

هذه الشكوك المتبادلة التي لم تجد طريقها إلى التبديد بين الطرفين في غياب أي تواصل مباشر بين رئيس التيار جبران باسيل ورئيس القوات سمير جعجع دفعت بمن صاغ تفاهم معراب أي الوزير ملحم رياشي والنائب ابراهيم كنعان إلى التحرك في محاولة لتوضيح الأمور واعادة انتظام الأمور لكن هذه المحاولات لم تعط النتيجة المطلوبة ولاسيما انه بعد اقرار قانون الانتخاب الجديد على اساس النسبية لم تعد هناك من مصلحة لدى الحزبين المسيحيين الاكبر بالتحالف بل بات مصلحتهما خوض الانتخابات بشكل منفرد لتكبير حصة كل منهما في البرلمان وإثبات قوة كل طرف عشية الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وترافق هذا الأمر مع قيام جعجع بترشيح أسماء في البترون وكسروان وجزين من دون تنسيق مسبق مع التيار ما أدى إلى انزعاج الوزير باسيل الذي لم ينظر ايضاً بعين الرضى إلى الانفتاح وعودة التواصل بين القوات وتيار المردة برئاسة النـائب ســليمان فرنجــية.

وهذا الأمر لم يساعد كلاً من رياشي وكنعان في مهمتهما حتى أن رياشي يشكو كوزير اعلام من تجميد ملفاته الإعلامية ولاسيما ملف التعيينات في تلفزيون لبنان في ضوء اختلاف المقاربة لهذه التعيينات بين رئيس الجمهورية والوزير رياشي الذي يصرّ على الاخذ بنتيجة بالآلية التي توصلت اليها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وتعيين احد الاسمين الكاثوليكيين ايلي خوري او توفيق طرابلسي رئيساً لمجلس الادارة فيما يعتبر رئيس الجمهورية ان اختيار رئيس مجلس ادارة التلفزيون هو حق مكتسب له ولا يريد حصره بأي آلية .

من هنا فإن اقتراح رياشي تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان لم يسلك طريقه إلى مجلس الوزراء وانعكس سلباً ايضاً على تعيين مدير جديد للوكالة الوطنية للاعلام.

وعلى الرغم من هذه العلاقة المتوترة مازال هناك حرص على معالجة الأمور وايجاد مخارج للملفات العالقة كي لا تصل الأمور إلى حد الخلاف الكبير أو حد الانفجار على رغم تأكيد الطرفين أن لا عودة إلى الماضي في موضوع الخلاف.

ولكن في ضوء المقاربة السياسية المختلفة للقاء وزيري الخارجية اللبناني والسوري هل تساعد التشكيلات القضائية التي أبصرت النور في الايام القليلة الماضية في طمس هذا الخلاف أم في تعزيزه في ضوء قراءة قواتية مختلفة لمسار هذه التعيينات وتحفظها على طريقة ادارة الملف التي لم تقتصر هذه المرة على الوزير باسيل فحسب بل طالت رئيس الحكومة سعد الحريري؟