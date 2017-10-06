﻿رئيس «الأمن العسكري» في السويداء متورط باختطاف فتاة قاصر وتهريب صفقة أدوية كبيرة

دمشق – «القدس العربي»: لا يزال مصير الفتاة القاصر كارتين مزهر مجهولاً حتى الآن، إلا ان فصولاً جديدة تكشفت بعد اعترافات أدلى بها انور كريدي الأسير لدى ذوي الفتاة منذ ايام، وهو قائد ميليشيات «رامي مخلوف» ابن خال رئيس النظام السوري بشار الاسد، واكد خلالها تورط قائد المخابرات العسكرية في المحافظة العميد وفيق ناصر بحادثة خطف الفتاة.

وفي الجهة المقابلة، استغلت الجهة الأمنية حالة التوتر، وحشدت ميليشيات مسلحة يتبع بعضها لرامي مخلوف، وبعضها الآخر لقوات الأمن العسكري، بهدف اقتحام المدينة، بحجة «انقاذ الكريدي» وجرّ السويداء إلى مزيد من التصعيد والاقتتال وتأليب الفتة.

وكشف في شريط مصور بثه آل مزهر يوم الجمعة ضلوع العميد وفيق ناصر رئيس فرع الامن العسكري في حادثة اختطاف الفتاة كاترين -17 عاماً – وتوظيف «شبيحته» من فرع الامن وعناصر من ميليشيات رامي مخلوف التي يترأس قيادتها «الكريدي» في تدبير الخطة لاختطاف الشابة وتخديرها، واخفائها في مستودع للأدوية ريثما تم تأمين الطريق لايصال الفتاة المخطوفة إلى فرع المخابرات وتحديداً إلى يد وفيق ناصر المتهم الأول في العملية.

واكد كريدي انه متورط مع رئيس المخابرت العسكرية في السويداء، بتهريب صفقة أدوية، لم تعرف نوعيتها، بقيمة 15 مليون ليرة سورية، مقابل تكليف احد شبيحته باختطاف الفتاة وتسليمها لـ «ناصر».

ونشر ذوو كاترين مزهر، أمس مقاطع مصورة تظهر في احداها اعترافات قائد ميليشيا البستان «أنور الكريدي» حيث اعترف الأسير لدى آل مزهر، بالتخطيط لآلية اختطاف الفتاة وأسرها في فيلا كان قد استولى عليها كريدي سابقاً وتعود ملكيتها للمعارض يحيى القضماني، حيث اتفق كريدي مع «الشبيح» إحسان نصر صاحب مستودع الأدوية على خطف الفتاة وتخديرها والاحتفاظ بها لمدة يوم كامل، مقابل مساعدة الأخير بتهريب صفقة أدوية بقيمة 15 مليون ليرة سورية.

من جهة ثانية يسعى عدد من الرموز الدينية الدرزية المعروفة باسم «مشايخ العقل» لاحتواء الموقف، واحباط الصراع الذي لا ينفك النظام السوري وأذرعه الميليشياوية التي ألهبت عملياتها المشينة المنطقة، عن تأجيجه عقوبة للمحافظة الجنوبية التي نأت بنفسها عما يدور في الساحة السورية، حيث اعترض رجال دين من الطائفة الدرزية، عناصر مسلحة تابعة لمليشيا «جمعية البستان» ويتحدر معظمهم من بلدة «صلخد» مسقط رأس «الكريدي» ومنعوهم من الوصول إلى مدينة السويداء، حيث يحتجز الأهالي قائد الميليشيات هناك.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً يظهر فيه مشايخ ووجهاء من قرية مياماس بالسويداء يعترضون عناصر ميليشيا البستان على طريق صلخد السويداء، محاولين التهدئة بين الأطراف. وكانت عائلة الفتاة كاترين تمكنت بمساعدة اهلية من مدينة السويداء وعقب ترقب وترصد، من أسر أنور كريدي وهو صهر اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، وذلك بعد تأكد ذوي الفتاة المختطفة من تورط كريدي ورئيس فرع الأمن العسكري وفيق ناصر باختطاف الفتاة.

فيما أكد الناشط الإعلامي طارق الخطيب مسؤول شبكة أخبار السويداء 24 ان «انور كريدي» قائد ميليشيات رامي مخلوف تم أسره مع احد مرافقيه، من المنزل الذي استولى عليه قبل سنوات، حيث تعود مليكة المنزل للاعلامي فيصل القاسم وأتى ذلك بعد ان نشر الخاطفون تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية تمت بين «كاترين» وذويها، حيث أخبرت الفتاة المختطفة منذ 60 يوماً، ولأول مرة، اهلها أنها بخير وقد تزوجت، في حين شكك البعض بان تكون الفتاة المختطفة بكامل وعيها خلال المحادثة.