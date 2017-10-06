هل اتفق بشار الأسد مع أمريكا وإسرائيل على تهجير السوريين؟
د. فيصل القاسم
قبل أكثر من ثلاث سنوات تقريباً وقبل أن يتضح مخطط التهجير المنظم للسوريين من بلدهم، قال لي أحد الباحثين السوريين المرموقين إننا مقبلون على ما أسماه بهندسة سكانية ديمغرافية مبرمجة يشارك فيها النظام السوري نفسه لإفراغ سوريا من سكانها المسلمين وإعادة رسم الخارطة السكانية في سوريا خدمة لمصالح داخلية وخارجية متشابكة. لكن بصراحة ظننت وقتها أن الأخ جورج يهرف بما لا يعرف، أو أنه غارق حتى أذنيه في نظرية المؤأمرة، إلا أن الأيام أثبتت أن ما قاله جورج قبل أكثر من ثلاث سنوات أصبح حقيقة تفقأ العيون بشهادة رأس النظام السوري نفسه، وفيما بعد على لسان أحد أشهر ضباط الحرس الجمهوري العميد عصام زهر الدين.
لم نعد بحاجة لبراهين وأدلة كثيرة كي نتأكد من أن جهات عديدة تعمل معاً على تهجير السوريين من بلدهم بتواطؤ لا تخطئه عين من رأس النظام وكبار مسؤوليه. لقد كان أول تلميح صريح للقصة على لسان بشار الأسد نفسه عندما قالها صراحة: إن سوريا ليست لمن يحمل جنسيتها بل لمن يدافع عنها. وبما أن ملايين السوريين نزحوا داخلياً أو لجأوا إلى الخارج خوفاً من البراميل والقصف الأسدي والروسي والإيراني، فهذا يعني في عرف رأس النظام أنهم خونة وعملاء، وبالتالي لم يعد لهم مكان في سوريا لسبب بسيط، وهو أنهم لم يتحملوا براميل الأسد، أو أنه كان لزاماً عليهم أن يبقوا في سوريا لحماية عرش النظام المتداعي في دمشق، وبما أنهم تركوا سوريا للحفاظ على حياتهم، فقد أصبحوا غير مرغوب بهم الآن في سوريا، وصارت بيوتهم وأملاكهم حلالاً زلالاً على الميليشيات الأجنبية التي تحمي النظام القادمة من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وكوريا الشمالية وباكستان. وقد لاحظنا أن النظام أوعز لشبيحته وكلابه منذ اليوم الأول بالاستيلاء على أملاك وأرزاق السوريين المعارضين أو حتى الهاربين من جحيم الحرب، فهو لم يكتف بتهجيرهم وتدمير أملاكهم أو مصادرتها، بل عاقبهم بالمنع من العودة إلى وطنهم.
ولمن ظن أن تصريح الأسد الأول بأن سوريا لمن يدافع عنها كان عابراً فهو مخطئ، فقد تحدث الأسد لاحقاً إلى صحيفة صربية قائلاً إن سوريا غدت أكثر صفاء، وهو يقصد أن سوريا أصبحت أفضل بعد تهجير نصف سكانها من المسلمين حصراً. ثم وضع الأسد النقاط على الحروف دون أن يرمش له جفن عندما قال إننا ربحنا من الحرب مجتمعاً متجانساً، وهو يقصد بذلك أنه يريد لسوريا الجديدة أن تكون من الموالين فقط، وخاصة أبناء الأقليات، وليذهب نصف الشعب السوري من اللاجئين والنازحين إلى الجحيم.
ولم يتأخر الضابط الكبير في الحرس الجمهوري عصام زهر الدين حتى كرر حرفياً وبلغة ليس فيها أي لبس بأن النظام لا يرحب بعودة أي لاجئ سوري. وقد أثار تصريح زهر الدين جدلاً كبيراً عندما هدد ملايين اللاجئين بالقتل إذا فكروا بالعودة إلى سوريا، وبأنه والشبيحة سيحاسبون اللاجئين حتى لو قبلت الدولة بعودتهم. ولو لم يكن لدى زهر الدين الضوء الأخضر لما قال ما قال بشكل صارخ. وحتى عندما تراجع عن تصريحه لاحقاً، فإن السوريين جميعاً باتوا يعرفون أن زهر الدين يمثل وجهة نظر النظام الذي يرفض عودة اللاجئين السوريين كما رفضت إسرائيل عودة اللاجئين الفلسطينيين.
والغريب في الأمر أن تصريحات بشار الأسد وزهر الدين تتلاقى بطريقة عجيبة مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما طلب من الدول التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين بأن تقوم بتوطينهم، مما يعني أن عملية تهجيرهم من سوريا كانت منظمة وممنهجة بالاتفاق مع النظام لتفريغ سوريا من سكانها المسلمين.
واضح تماماً أن صمود الأسد حتى الآن ليس بقوة نظامه، بل لأنه على ما يبدو ينفذ مهمة دولية تتمثل في إعادة رسم الخارطة السكانية لسوريا خدمة لمشاريع خارجية كبرى.
٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
د. فيصل القاسم
الإنسان الصالح يظن بأن الناس كلهم صالحين لأنه ينطلق من طريقة تفكيره والانسان الطالح يظن بأن البشر على شاكلته
التهجير هندسة ديموغرافية برعت فيها فرنسا. السوريون المهجرون من مكان وصولهم تعرف بالضبط من وراء التهجير. استهبل أولاند ميركل من جهة ونادى بأصدقاء سوريا.
أما عن إسرائيل فقد حاكى اليهود ما حصل لهم أيام أدولف وطبقوه على الفلسطين بعد أن هجرتهم فرنسا من أوروبا إلى فلسطين.
أما صاحب سوريا فأيديولوجيا الإبن هي من الأب والقُدوة عندهما ستالين وهذا قد حدث صقيع سيبيريا عن المهجرين نفيا إلى حيث يُصبحون هناك ولا يُمسون.
فأين العجب إذا في ما جاء في العنوان السؤال إذََا؟
ما جرى في سوريا مؤامرة صهيونية ايرانية بتنفيذ بشار ضد العرب و المسلمين
ما جرى في سوريا مؤامرة صهيونية سعودية ضد المقاومة وداعميها
بشار و شبيحته قبضوا ثمن سوريا من سادتهم الصهاينة و انفقوه لشراء مساحيق تجميل لبثينة شعبان و إشراق عباس
بشار ما هو إلّا ذيل امريكا
وإسرائيل بوسيط #روسي وايراني بدليل أنهّ لو كان العالم مع الشعب لسقطَ المجرم في اوائل الثورة .. “وما على الكلب إلّا إطاعة رعاياه ”
ف إيران عبارة ايضا عن ٱداة ل امريكا بدلائل تهديدات تاريخية بدءاً بجورج بوش الاب وصولاً لترامب راح ضحيتها أفغانستان والعراق واليمن وسوريا .
ومن جهة اخرى الجميع لديهم مصالح في سوريا فمن الضروري تهجير الشعب السوري كما هدد عصام نصري الدين ملايين اللاجئين والهاربين من الموت اذا عادو.
برأيي أنّ هذه لعبة أكبر من الموت واذا دام هذا النظام المجرم لن تدوم سوريا في المستقبل كما اشاع النظام سابقاً
أن الهاربين او بمعنى اخر اللاجئين
ستُسحب منهم الجنسية السورية ” لأن الأرض بلا شعب ستكون لشعب بلا ارض ”
وفي يوم سيتحقق ذلك ولن تكون سوريا إلا موقع استراتيجي امريكي اسرائيلي ومصدر اقتصادي روسي ايراني إذا دام هذا المجرم مبتغاه ..