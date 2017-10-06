﻿هينكيس يعود من الاعتزال ليقود البايرن حتى نهاية الموسم

برلين – رويترز: قال بايرن ميونيخ إن يوب هينكيس عاد من الاعتزال ليتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم. وأقال البايرن المدرب كارلو أنشيلوتي الأسبوع الماضي. وقاد هينكيس (72 عاما) البايرن للتتويج بثلاثية الدوري المحلي وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في 2013 وترك المنصب للاسباني بيب غوارديولا. ثم تولى أنشيلوتي المهمة الموسم الماضي، لكن المدرب الايطالي أقيل بعد تراجع البايرن للمركز الثاني في الدوري المحلي وأهدر تقدمه بهدفين في آخر مباراتين بالمسابقة كما خسر 3-صفر من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال. وقال هينكيس: «لم أكن لأعود إلى أي ناد في العالم لكن البايرن قريب جدا إلى قلبي». وسيعيد هينكيس، الذي درب البايرن أيضا بين 1987 و1991، لم الشمل مع مساعديه بيتر هيرمان وهيرمان جيرلاند بعد تعاونهم جميعا في موسم الثلاثية. وستكون أول مباراة لهينكيس على استاد البايرن أمام فرايبورغ السبت المقبل.

كارفاخال يغيب عن ريال مدريد 8 أسابيع على الأقل

مدريد – الأناضول: كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن المدافع داني كارفاخال سيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 8 أسابيع. وأضافت: «كارفاخال سيغيب 8 أسابيع على الأقل، النادي سيكون حذراً ولن يعود حتى يكتمل علاجه». وأوضحت: «النادي يضع ثقته الكاملة في الجهاز الطبي الذي جمع كل تقاريره حول حالة كارفاخال الصحية في الأيام الماضية». وأضافت: «حالة كارفاخال بالنسبة لشخص عادي تحتاج أسبوعين الى 3 للشفاء، بينما جسم الشخص الرياضي يحتاج فترة لا تقل عن شهرين حتى يعود». وأعلن الريال، السبت الماضي، إصابة كارفاخال بعدوى فيروسية لها تأثير على محيط القلب ستبعده عن مواجهة إسبانيول في الجولة السابعة للدوري الإسباني.

إدانة البرتغالي ريكاردو كارفاليو بالتهرب الضريبي

مدريد – د ب أ: أصدرت محكمة أسبانية حكما بالسجن سبعة أشهر، وغرامة قدرها 142 ألف يورو على البرتغالي ريكاردو كارفاليو مدافع ريال مدريد السابق، بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي. ووفقا للقانون الإسباني، نادرا ما يتم تنفيذ العقوبة على المتهمين المعاقبين بالحبس لعامين على الأكثر في الجرائم غير العنيفة، شريطة عدم إدانتهم في جرائم سابقة، وهو ما يرجح عدم قضاء كارفاليو (39 عاما) بعض الوقت وراء القضبان. وأدين كارفاليو، الذي يلعب حاليا لشنغهاي الصيني بإخفاء دخل حقوق الصورة عامي 2011 و2012، حين كان لاعبا في الفريق الملكي. وانضم كارفاليو، الذي سبق له اللعب لتشلسي أيضا، للريال بين 2010 و2013، وهي الفترة التي تجنب خلالها دفع ضرائب بلغت 546 ألف يورو قبل أن يقوم بدفعها لاحقا. وبات كارفاليو أحدث المنضمين لقائمة اللاعبين الذين ثبتت إدانتهم بانتهاك قوانين الضرائب الأسبانية.

لوكاكو المصاب يغيب عن مواجهة بلجيكا في البوسنة

بروكسل – رويترز: قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن المهاجم روميلو لوكاكو سيغيب عن مواجهة في تصفيات كأس العالم في البوسنة اليوم لكنه قد يشارك في آخر مباراة لبلاده في المجموعة الثامنة على أرضه أمام قبرص. ولم يسافر لوكاكو إلى سراييفو مع بلجيكا التي تأهلت بالفعل الى النهائيات المقررة العام المقبل في روسيا بعدما أجبرته اصابة في الكاحل على الغياب عن التدريبات هذا الأسبوع. وسيواصل مهاجم مانشستر يونايتد التدرب منفردا في بلجيكا مطلع الاسبوع في محاولة لتجهيز نفسه لمباراة قبرص في بروكسل.

الرائد السعودي يتعاقد مع المدرب الروماني سيبيريا

الرياض – د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي الرائد السعودي، عن إتمام التعاقد مع الروماني ماريوس سيبيريا لمدة موسمين. وأقال الرائد المدرب الجزائري توفيق روابح، بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي. ويقبع الرائد في مؤخرة ترتيب الدوري السعودي، بنقطة واحدة فقط. يشار إلى أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعفى عبدالعزيز التويجري من رئاسة النادي مكلفاً فهد المطوع.

الروسية شيشيروفا تخسر الاستئناف للاحتفاظ بميداليتها البرونزية

برلين – د ب أ: أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) رفض استئناف الروسية أنا شيشيروفا ضد تجريدها من الميدالية البرونزية التي حصدتها في منافسات الوثب العالي بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت عام 2008 في بكين، إثر تورطها في قضية منشطات. وكانت التحاليل كشفت وجود مادة محظورة في عينة شيشيروفا (35 عاما)، ضمن عمليات إعادة تحليل عينات الرياضيين بالطرق الجديدة. وبرفض استئناف شيشيروفا، تنتقل الميدالية البرونزية إلى الأمريكية شانتي هاورد. وتجدر الإشارة إلى أن شيشيروفا ستحتفظ بذهبيتها التي أحرزتها في أولمبياد 2012 بلندن وكذلك لقبها في بطولة العالم 2011 .وتجدر الإشار إلى أن ألعاب القوى في روسيا تواجه أزمة منذ فترة بسبب إدعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس.