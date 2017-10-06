﻿بطولة الصين: نادال يهزم إيسنر نجم ضربات الإرسال ويتأهل إلى المربع الذهبي

بكين – د ب أ: صعد النجم الأسباني رافاييل نادال إلى الدور قبل النهائي لبطولة الصين المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الأمريكي جون إيسنر 6/4 و7/6 (7/صفر) في دور الثمانية.

وقدم نادال، المصنف الأول على العالم والأول للبطولة، عرضا قويا أمام منافسه الأمريكي المصنف السادس للبطولة، والذي وصفه أنه أفضل من يلعب ضربات الإرسال على الإطلاق. كذلك أنهى البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف الثالث للبطولة، مشوار الأسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف الخامس للبطولة، في بكين، بعدما تغلب عليه 7/6 (7/5) و4/6 و6/2 في مباراة استغرقت نحو ساعتين ونصف الساعة. بينما كانت مهمة الأسترالي نك كيريوس المصنف الثامن للبطولة، في التأهل للدور قبل النهائي أكثر سهولة، حيث انسحب البلجيكي ستيف دارسيس من المباراة أمامه، عندما كان كيريوس متقدما 6/صفر و3/صفر .

فئة السيدات

واصلت النجمة الرومانية سيمونا هاليب انطلاقتها في بطولة الصين المفتوحة للتنس وصعدت إلى الدور قبل النهائي بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6/2 و6/1 في دور الثمانية، وذلك بعدما أطاحت أيضا بالنجمة الروسية ماريا شارابوفا من البطولة. وتأهلت اللاتفية يلينا أوستبنكو، بطلة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، إلى المربع الذهبي بعدما تغلبت المصنفة التاسعة للبطولة على الرومانية سورونا كريستيا 6/4 و6/4 .وفي مباراة أخرى بدور الثمانية، تغلبت التشيكية بترا كفيتوفا، المتوجة مرتين بلقب ويمبلدون، على مواطنتها باربورا ستريكوفا 6/3 و6/4 .