﻿تصفيات افريقيا: كولو توري مساعدا لمدرب كوت ديفوار

أبيدجان – رويترز: قال اتحاد كرة القدم في كوت ديفوار إن اللاعب الدولي السابق كولو توري عين مساعدا لمدرب المنتخب الوطني. وهو ثالث منصب يحصل عليه توري خلال أسابيع منذ أعلن اللاعب البالغ 36 عاما اعتزاله.

ويعمل توري ضمن الجهاز التدريبي لسيلتك، وهو آخر ناد دافع عن ألوانه، كما اختير في وقت سابق مساعدا لمدرب منتخب المحليين في كوت ديفوار. وسيجلس على مقاعد البدلاء إلى جوار البلجيكي مارك فيلموتس خلال مباراة حاسمة لكوت ديفوار في تصفيات كأس العالم أمام مالي في باماكو. ويتفوق كوت ديفوار بنقطة في صدارة مجموعته قبل مباراتين على نهاية التصفيات. وشارك توري، الذي لعب أيضا خلال مسيرته لفرق أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول، في آخر ثلاث نسخ لكأس العالم مع كوت ديفوار.