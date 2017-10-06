﻿تصفيات آسيا : السومه يبدي رضاه عن تعادل سوريا مع استراليا

الرياض – د ب أ: أبدى عمر السومة، مهاجم المنتخب السوري وأهلي جدة السعودي، رضاه عن تعادل منتخب بلاده 1/1 مع ضيفه المنتخب الأسترالي، في ذهاب الملحق الآسيوي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ونشر السومة عبر «تويتر»، تغريدة كتب فيها: «يارب لك الحمد والشكر، دعواتكم لنا يوم الثلاثاء، يارب توفيقك». وكان السومة سجل هدف التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة 85، إثر ركلة جزاء. ومن المقرر أن يحل المنتخب السوري ضيفاً على نظيره الأسترالي، الثلاثاء المقبل، في إياب الملحق الآسيوي. ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع رابع قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاف) في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.