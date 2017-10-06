﻿الأرجنتين تواصل الترنح بالتعادل مع بيرو… وباراغواي تقلب الطاولة على كولومبيا… وتشيلي تنعش آمالها

عواصم – د ب أ: واصل المنتخب الأرجنتيني مسلسل ترنحه في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بيرو في الجولة السابعة عشرة من التصفيات.

والتعادل هو الثالث على التوالي للمنتخب الأرجنتيني الذي فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في هذه التصفيات، ورفع رصيده إلى 25 نقطة لكنه تراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف المسجلة خلف بيرو بعد فوز تشيلي. وأصبح المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة مهددا بالغياب عن المونديال الروسي. وفشلت التشكيلة التي دفع بها المدرب خورخي سامباولي في هز الشباك مجددا ليصبح بحاجة الآن للفوز على مضيفه الإكوادوري الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة والتي يستضيف فيها المنتخب البيروفي نظيره الكولومبي.

وقلب منتخب باراغواي تأخره بهدف إلى فوز ثمين ودرامي 2/1 على مضيفه الكولومبي، وحافظ على آماله في التأهل للمونديال وحرم مضيفه الكولومبي من أن يصبح ثاني المتأهلين من هذه القارة إلى النهائيات حيث أصبح على الفريق الكولومبي انتظار نتائج الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل. ورفع باراغواي رصيده إلى 24 نقطة لكنه ظل في المركز السابع بفارق نقطة خلف بيرو والأرجنتين، فيما تجمد رصيد كولومبيا عند 26 نقطة وتراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف تشيلي. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل راداميل فالكاو هدف التقدم لكولومبيا في الدقيقة 79، لكن باراغواي قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة بهدفين سجلهما أوسكار كاردوزو وأنطونيو سانابريا في الدقيقتين 89 والثانية من الوقت بدل الضائع.

وأنعش المنتخب التشيلي آماله في التأهل بفوزه الثمين 2/1 على ضيفه الإكوادوري، وقفز إلى المركز الثالث، رافعا رصيده إلى 26 نقطة بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام كولومبيا وتجمد رصيد الإكوادور عند 20 نقطة ليخرج رسميا من سباق التأهل. وأنهى المنتخب التشيلي الشوط الأول بهدف إدواردو فارغاس في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني، تعادل ريناتو إيبارا للضيوف في الدقيقة 85 ولكن أليكسيس سانشيز نجم أرسنال الإنكليزي منح الفوز لتشيلي في الدقيقة التالية بهدف ثان للفريق. ويحل المنتخب التشيلي ضيفا على نظيره البرازيلي في الجولة الأخيرة، علما أن المنتخب البرازيلي حجز مقعده في النهائيات مبكرا. وقدم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي مدرب تشيلي أداء خططيا رائعا في الشوط الأول لكن عاب الفريق عدم القدرة على اختراق دفاع الإكوادور حتى نجح لاعب الوسط المخضرم خورخي فالديفيا بالاشتراك مع أليكسيس سانشيز في صناعة فرصة ذهبية لزميلهما فارغاس الذي استغلها جيدا وسجل هدف التقدم. وفي الشوط الثاني، هاجم تشيلي بكل خطوطه ولكن عاب لاعبيه كثرة فقدان الكرة. واستغل الضيوف هذا وسجلوا هدف التعادل عن طريق ريناتو إيبارا ليصيب الضيوف جماهير تشيلي بالصمت، لكن أليكسيس لعب دور المنقذ مجددا وسجل في الدقيقة التالية مباشرة هدف الفوز الثمين.

واكتفت البرازيل بالتعادل بدون أهداف في بوليفيا بعد تألق كارلوس لامبي حارس صاحبة الأرض ليمنع بطلة العالم خمس مرات من الفوز. وضمنت البرازيل التأهل إلى النهائيات، فيما لم تكن بوليفيا صاحبة المركز قبل الأخير تملك أي فرصة. وكانت البرازيل الطرف الأفضل في المباراة التي اقيمت على ارتفاع كبير عن سطح البحر ودرجة حرارة عالية بالإضافة إلى سوء حالة أرض الملعب. وأنقذ لامبي حارس بوليفيا مرماه من عدة فرص خاصة في الشوط الأول عندما أبعد كرتين من نيمار من مدى قريب ثم تسديدة من غابرييل جيسوس. وفقدت البرازيل المدافع تياغو سيلفا في الدقيقة 28 بسبب الإصابة لكن الفريق لم يواجه خطورة أن يتعرض للهزيمة الأولى رسميا تحت قيادة المدرب تيتي الذي تولى المسؤولية في يونيو/ حزيران العام الماضي. ومددت البرازيل سلسلة بلا هزيمة إلى 11 مباراة في التصفيات التي تتصدرها برصيد 38 نقطة من 17 مباراة بينما تملك بوليفيا 14 نقطة. والبرازيل هي الوحيدة التي شاركت في جميع نسخ كأس العالم منذ البطولة الأولى في اوروغواي في 1930.

وفشلت اوروغواي في هز شباك فنزويلا وتعادلت معها بدون أهداف، وتملك، صاحبة المركز الثاني بفارق عشر نقاط عن البرازيل المتصدرة، 28 نقطة. ومن المتوقع أن تحصد اوروغواي، التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي في 2010 في جنوب افريقيا، واحدة من أربع بطاقات تأهل مباشر إلى النهائيات لتصل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. وستكون المرة الأولى منذ بداية القرن الحالي التي تنجح في التأهل مباشرة بدون الحاجة إلى خوض ملحق التصفيات. وبلغت اوروغواي النهائيات ثلاث مرات عبر الملحق منذ 2002 لكنها فشلت في 2006 في المانيا بعد الهزيمة أمام استراليا.