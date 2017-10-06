﻿برشلونة يجدد عقد إنييستا «مدى الحياة»!

برشلونة (أسبانيا) – د ب أ: أعلن برشلونة الأسباني تجديد عقد لاعب وسطه وقائده أندريس إنييستا، بدون تحديد نهاية للعقد. وكان من المفترض أن ينتهي عقد إنييستا (33 عاما) مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، لكن النادي جدد عقد اللاعب بشكل مفتوح ليستمر حتى الموعد الذي يقرر فيه الرحيل عن الفريق أو الاعتزال. وذكر برشلونة: «برشلونة وإنييستا اتفقا على تجديد التعاقد مدى الحياة.» وأضاف: «إنه قائد الفريق منذ صيف 2015، إنييستا يشكل رمزا بارزا بالنادي. اللاعب القادم من لا مانشا، خاض 639 مباراة، ليحقق ثاني أعلى عدد من المشاركات للاعب في تاريخ النادي.» وتوج إنييستا مع برشلونة بلقب الدوري الأسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، ضمن العديد من الإنجازات.

أزمة كتالونيا

انضم برشلونة إلى دعوة قائده أندريس انيستا للحوار بين الحكومة الاسبانية والقادة في قطالونيا لتسوية الأزمة بين الحكومة المركزية والإقليم الأغنى بعد استفتاء متنازع عليه أجري الأحد الماضي. واحتاج أكثر من 840 شخصا لمساعدة طبية عقب اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في مشاهد مؤسفة ضمن أعمق أزمة دستورية تمر باسبانيا على مدار عقود. وعلقت المحكمة الدستورية العليا في اسبانيا الخميس جلسة كان من المقرر أن يعقدها البرلمان في كتالونيا لإعلان استقلال الإقليم. وقال لاعب الوسط إنيستا (33 عاما) عبر حسابه على «فيسبوك»: «لا أقحم نفسي أبدا في مثل هذه المواقف المعقدة وهذا الوضع يثير عواطف مختلفة. أثق في أمر واحد فقبل أن نلحق بأنفسنا المزيد من الأذى نحتاج من المسؤولين فتح حوار مع بعضهم البعض. افعلوا هذا من أجلنا لأننا نستحق العيش في سلام». وانيستا الذي سجل هدف تتويج اسبانيا بكأس العالم 2010 أمام هولندا هو واحد من لاعبي برشلونة القلائل المحبوبين في جميع أنحاء البلاد، ويحظى بتصفيق حار عند زيارة مختلف ملاعب اسبانيا ولم يتعرض لصيحات استهجان من جماهير الغريم ريال مدريد. وأصدر برشلونة بيانا موقعا من رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو يدعم جهود الوساطة والحوار لتسوية النزاع. وقال: «برشلونة بصفته مؤسسة قيادية في البلاد يطالب بعملية حوار وتفاوض لإيجاد حل سياسي للموقف الراهن في كتالونيا وأن يتم ذلك مع ابداء كامل الاحترام لرغبة غالبية المواطنين في قطالونيا في تحديد مصيرهم». وأضاف: «نحن أكثر من مجرد ناد ولذا نشعر بأن هذا من واجبنا تجاه شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة. نود بناء جسور للحوار للمساهمة في حل النزاع بشكل سلمي».